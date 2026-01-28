El Estadio Da Luz se prepara para una de esas noches europeas que quedan grabadas en la memoria. Este miércoles 28 de enero, Benfica y Real Madrid cruzan caminos en Lisboa por la octava fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026 , en un duelo que promete intensidad, historia y fútbol de alto voltaje. Bajo las luces del templo lisboeta y con un ambiente que suele empujar como pocos en Europa, el conjunto portugués intentará hacerse fuerte en casa ante un rival acostumbrado a los grandes escenarios y a las gestas continentales.

Las Águilas llegan con la confianza por las nubes tras una contundente victoria 4-0 sobre Estrela Amadora en la Primeira Liga, con una ofensiva encendida liderada por Pavlidis, Sidny Lopes Cabral y Anisio. Enfrente estará un Real Madrid que también atraviesa un momento sólido, luego de imponerse como visitante ante Villarreal en LaLiga con un doblete de Kylian Mbappé. Desde México, el partido se podrá ver a través de FOX One.

🔙 ¡Volvemos al estadio de La Décima! pic.twitter.com/xGaZX5IT9P — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 27, 2026

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Real Madrid vs. Benfica por la Champions League 2026 en México?

El partido entre Real Madrid y Benfica por la UEFA Champions League también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Esta señal llegó a México con los derechos para transmitir partidos de la Champions League, Liga MX, Premier League y otras competencias importantes, y se puede ver en vivo por internet desde diferentes servicios de streaming compatibles con dispositivos móviles, Smart TV o navegador.

Para acceder a FOX One en México, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo. Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido Real Madrid vs. Benfica?

Si quieres ver partidos como Real Madrid vs. Benfica por Champions League, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Benfica

Evento : Champions League 2025-26

: Champions League 2025-26 Partido : Real Madrid vs. Benfica (Jornada 8 de la Fase Liga de UCL)

: Real Madrid vs. Benfica (Jornada 8 de la Fase Liga de UCL) Fecha : Miércoles 28 de enero de 2026

: Miércoles 28 de enero de 2026 Hora : 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : FOX One

: FOX One Lugar: Estádio da Luz, Lisboa