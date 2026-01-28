Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Benfica EN VIVO. (Foto: Composición Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Benfica EN VIVO. (Foto: Composición Gestión Mix)
El Estádio da Luz de Lisboa se prepara para ser escenario de un partido vibrante. Y es que ahí se jugará el por la última fecha de la fase de liga de la Champions League. ¿Cuándo? Este miércoles 28 de enero. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.

Después de la goleada 6-1 ante el Mónaco por la Champions League, el cuadro merengue buscará una nueva victoria en la competición continental; sin embargo, la tarea no será fácil, ya que al frente tendrá a un rival decidido a ‘lavarse la cara’. Y es que el conjunto portugués cayó 2-0 frente a la Juventus en la anterior fecha del certamen. Dicho esto, en definitiva, se viene un gran partido para mirar.

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Benfica en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Benfica por la Champions League este miércoles 28 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

PaísesHorarios
Estados Unidos (ET)3:00 pm
Estados Unidos (CT)2:00 pm
Estados Unidos (MT)1:00 pm
Estados Unidos (PT)12:00 pm
España9:00 pm
México (CDMX)2:00 pm
Puerto Rico4:00 pm
República Dominicana4:00 pm
Panamá3:00 pm
Costa Rica2:00 pm
El Salvador2:00 pm
Guatemala2:00 pm
Honduras2:00 pm
Nicaragua2:00 pm
Argentina5:00 pm
Brasil (Brasilia)5:00 pm
Uruguay5:00 pm
Chile (Santiago)5:00 pm
Paraguay5:00 pm
Bolivia4:00 pm
Venezuela4:00 pm
Ecuador3:00 pm
Perú3:00 pm
Colombia3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Benfica?

Este miércoles 28 de enero se podrá ver el Real Madrid vs. Benfica por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

PaísesCanales de TV y servicios de streaming
Estados UnidosParamount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
MéxicoFOX One
EspañaMovistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
FranciamyCANAL, Canal+ Live 4
AlemaniaDAZN Deutschland, DAZN1 Germany, Sky Go
ArgentinaFox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
BrasilTNT Brasil, TNT Go, Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play
ColombiaESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
UruguayESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
PerúESPN5, Disney+ Premium
EcuadorESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
BoliviaESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
VenezuelaESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
Puerto RicoUniMás, ViX, NAICOM
Costa RicaESPN Norte, Disney+ Premium Norte
El SalvadorESPN Norte, Disney+ Premium Norte
NicaraguaESPN Norte, Disney+ Premium Norte
República DominicanaESPN Norte, Disney+ Premium Norte
