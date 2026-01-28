El Estádio da Luz de Lisboa se prepara para ser escenario de un partido vibrante. Y es que ahí se jugará el Real Madrid vs. Benfica por la última fecha de la fase de liga de la Champions League. ¿Cuándo? Este miércoles 28 de enero. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.

Después de la goleada 6-1 ante el Mónaco por la Champions League, el cuadro merengue buscará una nueva victoria en la competición continental; sin embargo, la tarea no será fácil, ya que al frente tendrá a un rival decidido a ‘lavarse la cara’. Y es que el conjunto portugués cayó 2-0 frente a la Juventus en la anterior fecha del certamen. Dicho esto, en definitiva, se viene un gran partido para mirar.

El partido Real Madrid vs. Benfica ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Benfica en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Benfica por la Champions League este miércoles 28 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Países Horarios Estados Unidos (ET) 3:00 pm Estados Unidos (CT) 2:00 pm Estados Unidos (MT) 1:00 pm Estados Unidos (PT) 12:00 pm España 9:00 pm México (CDMX) 2:00 pm Puerto Rico 4:00 pm República Dominicana 4:00 pm Panamá 3:00 pm Costa Rica 2:00 pm El Salvador 2:00 pm Guatemala 2:00 pm Honduras 2:00 pm Nicaragua 2:00 pm Argentina 5:00 pm Brasil (Brasilia) 5:00 pm Uruguay 5:00 pm Chile (Santiago) 5:00 pm Paraguay 5:00 pm Bolivia 4:00 pm Venezuela 4:00 pm Ecuador 3:00 pm Perú 3:00 pm Colombia 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Benfica?

Este miércoles 28 de enero se podrá ver el Real Madrid vs. Benfica por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Países Canales de TV y servicios de streaming Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México FOX One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ Francia myCANAL, Canal+ Live 4 Alemania DAZN Deutschland, DAZN1 Germany, Sky Go Argentina Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina Brasil TNT Brasil, TNT Go, Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play Colombia ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur Uruguay ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina Perú ESPN5, Disney+ Premium Ecuador ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur Bolivia ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile Venezuela ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur Puerto Rico UniMás, ViX, NAICOM Costa Rica ESPN Norte, Disney+ Premium Norte El Salvador ESPN Norte, Disney+ Premium Norte Nicaragua ESPN Norte, Disney+ Premium Norte República Dominicana ESPN Norte, Disney+ Premium Norte