El París Saint‑Germain y el Bayern Múnich protagonizan este martes 4 de noviembre (21:00 hora peninsular; 14:00 Tiempo del Centro; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) uno de los duelos más esperados de la cuarta jornada de la UEFA Champions League 2025-26, en el Parque de los Príncipes. El encuentro enfrenta a los dos líderes del grupo, invictos hasta el momento, en un pulso que puede decantar el rumbo hacia los octavos de final. Con Harry Kane en gran forma y el conjunto parisino decidido a defender su fortaleza en casa, el choque se perfila como una prueba decisiva para medir el alcance real de ambos proyectos europeos.. ¿Quieres saber el horario exacto y dónde ver el partido? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre PSG y Bayern Múnich podrá verse en streaming a través de Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video. En México, la transmisión estará disponible por TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video.

Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro será televisado por ESPN, ESPN 2 y también estará disponible en Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.

En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre París Saint-Germain y Bayern Múnich.

¿Qué canal transmite PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming España 21:00 Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 3 Estados Unidos 3 pm ET / 12 pm PT Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN México 14:00 FOX One (Calient TV), Claro VIDEO y Amazon Prime Video Costa Rica 14:00 ESPN 2 y Disney Plus Premium El Salvador 14:00 ESPN 2 y Disney Plus Premium Nicaragua 14:00 ESPN 2 y Disney Plus Premium Honduras 14:00 ESPN 2 y Disney Plus Premium Guatemala 14:00 ESPN 2 y Disney Plus Premium Colombia 15:00 ESPN 2 y Disney Plus Premium Ecuador 15:00 ESPN 2 y Disney Plus Premium Panamá 15:00 ESPN 2 y Disney Plus Premium Perú 15:00 ESPN 2 y Disney Plus Premium Cuba 15:00 Tele Rebelde Canadá 15:00 DAZN y Amazon Prime Video Puerto Rico 16:00 ViX Rep. Dominicana 16:00 ESPN 2 y Disney Plus Premium Bolivia 16:00 ESPN 2 y Disney Plus Premium Venezuela 16:00 ESPN 2 y Disney Plus Premium Argentina 17:00 ESPN 2, FOX Sports y Disney Plus Premium Chile 17:00 ESPN 2 y Disney Plus Premium Uruguay 17:00 ESPN 2 y Disney Plus Premium Paraguay 17:00 ESPN 2 y Disney Plus Premium Brasil 17:00 Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go Reino Unido 20:00 Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2 Alemania 21:00 DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1 Francia 21:00 Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3 Italia 21:00 Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max