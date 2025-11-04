El París Saint‑Germain y el Bayern Múnich protagonizan este martes 4 de noviembre (21:00 hora peninsular; 14:00 Tiempo del Centro; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) uno de los duelos más esperados de la cuarta jornada de la UEFA Champions League 2025-26, en el Parque de los Príncipes. El encuentro enfrenta a los dos líderes del grupo, invictos hasta el momento, en un pulso que puede decantar el rumbo hacia los octavos de final. Con Harry Kane en gran forma y el conjunto parisino decidido a defender su fortaleza en casa, el choque se perfila como una prueba decisiva para medir el alcance real de ambos proyectos europeos.. ¿Quieres saber el horario exacto y dónde ver el partido? Aquí te contamos todos los detalles para seguirlo desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV.
En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido entre PSG y Bayern Múnich podrá verse en streaming a través de Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video. En México, la transmisión estará disponible por TNT Sports, HBO Max y Amazon Prime Video.
Para los países de Latinoamérica —entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— el encuentro será televisado por ESPN, ESPN 2 y también estará disponible en Disney Plus; FOX Sports realizará una cobertura especial en Argentina.
En España, la cobertura del duelo correrá por cuenta de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal en directo del enfrentamiento entre París Saint-Germain y Bayern Múnich.
¿Qué canal transmite PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|España
|21:00
|Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 3
|Estados Unidos
|3 pm ET / 12 pm PT
|Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN
|México
|14:00
|FOX One (Calient TV), Claro VIDEO y Amazon Prime Video
|Costa Rica
|14:00
|ESPN 2 y Disney Plus Premium
|El Salvador
|14:00
|ESPN 2 y Disney Plus Premium
|Nicaragua
|14:00
|ESPN 2 y Disney Plus Premium
|Honduras
|14:00
|ESPN 2 y Disney Plus Premium
|Guatemala
|14:00
|ESPN 2 y Disney Plus Premium
|Colombia
|15:00
|ESPN 2 y Disney Plus Premium
|Ecuador
|15:00
|ESPN 2 y Disney Plus Premium
|Panamá
|15:00
|ESPN 2 y Disney Plus Premium
|Perú
|15:00
|ESPN 2 y Disney Plus Premium
|Cuba
|15:00
|Tele Rebelde
|Canadá
|15:00
|DAZN y Amazon Prime Video
|Puerto Rico
|16:00
|ViX
|Rep. Dominicana
|16:00
|ESPN 2 y Disney Plus Premium
|Bolivia
|16:00
|ESPN 2 y Disney Plus Premium
|Venezuela
|16:00
|ESPN 2 y Disney Plus Premium
|Argentina
|17:00
|ESPN 2, FOX Sports y Disney Plus Premium
|Chile
|17:00
|ESPN 2 y Disney Plus Premium
|Uruguay
|17:00
|ESPN 2 y Disney Plus Premium
|Paraguay
|17:00
|ESPN 2 y Disney Plus Premium
|Brasil
|17:00
|Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
|Reino Unido
|20:00
|Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
|Alemania
|21:00
|DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
|Francia
|21:00
|Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
|Italia
|21:00
|Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max