Nicaragua recibe a Haití este jueves 9 de octubre a partir de las 8 pm ET / 5 pm PT en Managua en un partido decisivo por la Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo 2026. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua y los “Azul y Blanco” buscará aprovechar la localía caer 2-0 ante Honduras en la jornada anterior, mientras que Le Bleu-et-Rouge (El Azul y Rojo) viene de obtener un punto tras igualar 3-3 con Costa Rica. A continuación, te detallamos qué canal transmite el partido Nicaragua vs. Haití en California, Florida y Texas para que no tengas excusa para perdértelo.

Los “Azul y Blanco” de Nicaragua buscarán sumar puntos en casa ante Haití y luego de visita a Costa Rica en San José para seguir con vida en la clasificación al Mundial. | Crédito: Selección Nacional de Nicaragua / Facebook

Dónde ver Nicaragua vs. Haití EN VIVO ONLINE en California

Desde California, todos los nicaragüenses y haitianos podrán ver el partido de las Eliminatorias CONCACAF 2026 por la señal de Paramount+, fuboTV, Amazon Prime Video y UNIVERSO. El enfrentamiento entre Nicaragua vs. Haití será este jueves 9 de octubre desde las 5:00 p.m. PT en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, ubicado en la ciudad de Managua.

Dónde ver Nicaragua vs. Haití EN VIVO ONLINE en Florida

Si te encuentras en Florida, podrás seguir el partido entre Nicaragua vs. Haití, por la ronda final del Grupo C de la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol 2026 por TV y streaming online, a través de la señal de Paramount+, fuboTV, Amazon Prime Video y UNIVERSO . Cabe precisar que el partido será el jueves 9 de octubre, a partir de las 8:00 p.m. ET.

La selección nacional de fútbol de Haití se prepara para un enfrentamiento crucial contra Nicaragua este jueves 9 de octubre, en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua por la tercera ronda del Grupo C de las eliminatorias de la CONCACAF para la Copa del Mundo 2026. | Crédito: FHF - Fédération Haïtienne De Football / Facebook

Todos los ciudadanos que vivan en Florida podrán ver el partido Nicaragua vs. Haití en vivo y en directo este jueves 9 de octubre de 2025, a partir de las 7:00 p.m. CT, correspondiente por la ronda final del Grupo C de las Eliminatorias CONCACAF 2026, en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua en Managua por la señal oficial de Paramount+, fuboTV, Amazon Prime Video y UNIVERSO .

Cuándo y a qué hora ver el partido Nicaragua vs. Haití por Eliminatorias

PARTIDO NICARAGUA VS. HAITÍ FECHA Jueves, 9 de octubre de 2025 HORARIO 02:00 (España) (Viernes 10), 21:00 (Argentina), 20:00 (USA - Tiempo del Este), 19:00 (Colombia), 18:00 (México) LUGAR Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua