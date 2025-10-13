El esperado duelo entre Costa Rica y Nicaragua se disputará este lunes 13 de octubre en el Estadio Nacional, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo C de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ambos equipos buscan sumar puntos clave para avanzar en la clasificación, en una fecha decisiva para sus aspiraciones.

La Selección de Costa Rica llega con mejor rendimiento tras empatar 0-0 ante Honduras y mantener un invicto de cuatro partidos, mientras que Nicaragua intentará recuperarse luego de su dura derrota 0-3 frente a Haití. Su último enfrentamiento fue el 5 de septiembre, cuando igualaron 1-1 por la ronda final del torneo.

¿Qué canal transmite Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO en USA?

Los fanáticos en Estados Unidos podrán seguir el partido EN VIVO y ONLINE a través de los siguientes canales y plataformas:

Paramount+

fuboTV

UNIVERSO

Telemundo

Amazon Prime Video

CBS Sports

¿A qué hora juegan Costa Rica vs. Nicaragua por Eliminatorias 2026?

El partido Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO comenzará este lunes 13 de octubre desde las 20:00 horas (hora local de Nicaragua). Consulta el horario según tu país:

País Hora del partido Argentina y Chile (Santiago) 23:00 Colombia y Perú 21:00 Honduras, El Salvador, México, Nicaragua 20:00 Venezuela 22:00 Estados Unidos (ET) 22:00