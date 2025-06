El partido será el punto de quiebre para ambos equipos. Boca vs. Bayern protagonizan uno de los partidos más esperados de la fase de grupos en el Hard Rock Stadium de Miami, este viernes 20 de junio desde las 20 horas CT / 21 horas ET por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Clubes. Conoce qué canales de TV transmitirán y dónde ver online el partido en vivo en diferentes dispositivos móviles desde Estados Unidos, México, Argentina y otras partes del mundo.

Qué canal TV y streaming pasan el Boca vs. Bayern EN VIVO y ONLINE

En Latinoamérica, DIRECTV Sports (DGO) y Disney Plus (de ESPN) serán los encargados de seguir la cobertura completa y en exclusiva del partido entre Boca Juniors vs. Bayern Múnich.

Asimismo, en Argentina los hinchas Xeneizes podrán verlo a través de Telefe y Mi Telefe. Si estás en México, podrás mirarlo por DAZN. Desde El Salvador vía TCS Go y Canal 4; en Guatemala, por Azteca Guate; en Costa Rica, por TDMAX y Canal 7 de Teletica.

Si te encuentras en España o en otra parte del mundo, podrás seguir el partido en vivo entre Boca vs. Bayern por la señal de DAZN.

Desde Estados Unidos, podrás seguir el partido en vivo por la señal oficial y legal de TBS, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Sling Orange y DAZN.

PAÍS CANALES TV / ONLINE Argentina DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, Telefe, Mi Telefe México DAZN, Tabii Estados Unidos DAZN USA, Watch TBS y TBS USA España DAZN Brasil Globoplay, DAZN Brasil, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, CazéTV, SporTV Colombia DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium Chile DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium Perú DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, América TV Uruguay DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, NS Eventos 1, Montecable, TCC, Flow TV Bolivia DAZN, Disney Plus Premium, TiGo Sports, Red Uno, COTAS Televisión, Tuves Paraguay DAZN, Disney Plus Premium, TiGo Sports Venezuela DAZN, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, Inter, Televen Costa Rica DAZN, TDMAX, Canal 7 (Teletica Deportes) Panamá DAZN, Bluu, Nex, Rush Sports Nicaragua DAZN, Canal 13 El Salvador TCS Go, Canal 4 Guatemala DAZN, Azteca Guate Honduras DAZN, deportestvc.com, Canal Deportes TVC, HRN, Tropicalísima 104.1 Puerto Rico DAZN, DIRECTV Sports Cuba DAZN República Dominicana DAZN Canadá DAZN Italia DAZN, Mediaset Infinity, Tabii, Italia 1 Alemania DAZN, Tabii Francia DAZN, myCANAL, Tabii Japón DAZN

Posibles alineaciones de Boca y Bayern por el grupo C

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Kevin Zenón o Malcom Braida, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Carlos Palacios y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo. Bayern Múnich: Manuel Neuer; Raphaël Guerreiro, Josip Stanišić, Jonathan Tah, Sacha Boey; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Kingsley Coman, Thomas Müller, Michael Olise y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.