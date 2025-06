Desde Miami, el equipo de Miguel Ángel Russo tendrá una prueba complicada al enfrentar al favorito del grupo C. Boca vs. Bayern se miden este viernes 20 de junio en el Hard Rock Stadium, por la segunda jornada del grupo C del Mundial de Clubes 2025, desde las 9:00 p.m. ET. A continuación, te comparto la lista de horarios en todo el mundo para seguir el partido, que será transmitido vía TNT, TruTV, Univision, TUDN, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Sling Orange y DAZN en todas sus plataformas.

Boca juega con Bayern Múnich en el Hard Rock Stadium este viernes 20 de junio por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Clubes 2025. (Foto: Composición Canva/Mag)

A qué hora juega Boca vs Bayern en EE.UU. por el Mundial de Clubes 2025

Conoce los horarios de todos los estados en EE.UU. para seguir el partido del grupo C del Mundial de Clubes: Boca vs Bayern este viernes 20 de junio en el Hard Rock Stadiumde Miami Gardens.

ZONA HORARIA ESTADO EN EE.UU. 9:00 p.m ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:00 p.m CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 7:00 p.m MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:00 p.m PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Horarios en el mundo para ver, Boca vs Bayern por el Mundial de Clubes

El partido entre Club Atlético Boca Juniors y Bayern Múnich será el viernes 20 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. El juego dará inicio a las 22:00 horas de Argentina, 21:00 horas ET, 20:00 horas CT, 19:00 horas MT y 18:00 horas PT. Desde España y Alemania, podrás seguirlo el sábado 21 de junio, a partir de las 3:00 a.m.

Argentina: 22:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Chile: 21:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Perú: 20:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

México: 19:00 horas

Guatemala: 19:00 horas

Nicaragua: 19:00 horas

Costa Rica: 19:00 horas

El Salvador 19:00 horas

República Dominicana: 21:00 horas

Puerto Rico: 21:00 horas

España: 3:00 horas (21 de junio)

Alemania: 3:00 horas (21 de junio)