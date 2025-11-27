Las Chivas de Guadalajara, bajo la dirección del argentino Gabriel Milito, se preparan para recibir este jueves 28 de noviembre (20:07 horas del Tiempo de Centro; 9:07 p.m. ET / 6:07 p.m. PT) al Cruz Azul en el duelo de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. El encuentro, que se disputará en el Estadio Akron, promete intensidad y emociones entre dos equipos que llegan con claros contrastes de rendimiento, pero con plantillas de alto nivel y figuras que pueden definir la serie. ¿Quieres ver el partido de forma gratuita en tu televisor smart TV, PC, tableta o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público mexicano es exclusiva de Amazon Prime Video. Aquí te contaremos todos los detalles que debes saber para obtener la plataforma en línea, ya sea mediante pago o con una prueba gratis si eres usuario nuevo.

El conjunto tapatío atraviesa un gran momento luego de ganar siete de sus últimos ocho compromisos. Impulsado por el joven delantero Armando González, uno de los máximos goleadores del torneo junto al portugués Paulinho y el italiano Joao Pedro, el Rebaño busca aprovechar su racha triunfal y la localía para tomar ventaja. Milito ha logrado darle al equipo equilibrio y carácter competitivo, elementos que se reflejan tanto en el juego como en los resultados.

Enfrente estará un Cruz Azul que, aunque terminó tercero en la tabla general, llega con dudas tras su tropiezo ante los Pumas en la última fecha. Los celestes, dirigidos por Nicolás Larcamón, deberán reaccionar rápidamente para evitar repetir los errores que le costaron el liderato. Su reto mayor será suplir la baja del arquero colombiano Kevin Mier, quien sufrió una fractura de tibia y no podrá volver hasta el próximo año.

Larcamón confía en las condiciones de Andrés Gudiño, su sustituto en el arco, y ha resaltado que el grupo mantiene la mentalidad para competir al máximo nivel. En la parte ofensiva, el equipo cuenta con el poder del uruguayo Gabriel “Toro” Fernández y del mexicano Ángel Sepúlveda, dupla que buscará vulnerar la defensa rojiblanca y sacar un resultado favorable de visitante.

Guadalajara, por su parte, necesita mejorar su desempeño en casa, donde ya ha cedido tres derrotas en esta campaña. Una victoria este jueves sería clave para viajar con tranquilidad al Estadio Ciudad de los Deportes, donde el domingo se definirá al semifinalista del torneo mexicano.

¿Cómo ver Amazon Prime VIDEO EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por Liguilla MX 2025?

Prime VIDEO cuenta con los derechos para transmitir todo los partidos como local de las Chivas de Guadalajara en México. Por esta razón, si deseas ver el juego del Rebaño Sagrado frente a La Máquina Cementera del Cruz Azul, tendrás que suscribirte a uno de sus dos planes disponibles: mensual ($99 pesos) y anual ($899 pesos). Sin embargo, si eres cliente nuevo, tienes la opción de obtener el servicio con una PRUEBA GRATIS de 30 días .

Aquí te cuento los pasos que debes seguir para la prueba gratis de Prime VIDEO:

Entra a WWW.PRIMEVIDEO.com

Dar clic en empieza tu periodo de prueba de 30 días gratis

Ingresa a crear tu cuenta de Amazon, completa tus datos personas e ingresa un método de pago

¡Listo! Ya puedes disfrutar del partido y más contenido de Prime VIDEO

¿En qué dispositivos puedo ver Prime VIDEO en México?

Televisor Smart TV

Televisor Fire TV

Teléfono celular

Tablets

PC (en el sitio web oficial de Prime Video)

Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por Liguilla MX 2025

Fecha : Jueves 27 de noviembre de 2025

: Jueves 27 de noviembre de 2025 Partido : Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul, por la ida de los cuartos de final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025

: Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul, por la ida de los cuartos de final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 Hora : 20:07 del Tiempo de Centro (9:07 p.m. ET / 6:07 p.m. PT)

: 20:07 del Tiempo de Centro (9:07 p.m. ET / 6:07 p.m. PT) Canal de TV / Streaming : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Lugar: Estadio Akron de Zapopan de Guadalajara, Jalisco (México)