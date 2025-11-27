El Estadio Akron será escenario este jueves 27 de noviembre (9:07 p.m. ET / 6:07 p.m. PT) de un choque vibrante entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul, correspondiente a los cuartos de final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025. Los dirigidos por Gabriel Milito llegan con buen impulso y confianza, mientras que los celestes de Nicolás Larcamón pretenden recuperar su mejor versión tras un cierre irregular en la fase regular
¿Quieres ver el partido en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil desde Estados Unidos? La transmisión oficial del Cruz Azul-Chivas de Guadalajara para el público hispano estará a cargo de Telemundo Deportes. A continuación, se detallan los canales de TV y los servicios de streaming habilitados para seguir el encuentro.
El conjunto rojiblanco atraviesa un momento de solidez ofensiva y anímica. Con siete victorias en sus últimos ocho encuentros, las Chivas se han convertido en uno de los equipos más consistentes de la competencia. Su referente en ataque, Armando González, comparte el título de máximo goleador del certamen y se ha consolidado como una de las revelaciones de la temporada. La fórmula de Milito combina intensidad, presión alta y contundencia, atributos que buscará repetir ante su afición.
Cruz Azul llega golpeado en lo anímico por la lesión de su arquero titular, Kevin Mier. El colombiano se perfilaba como figura en esta liguilla tras un semestre de redención personal, pero una fractura de tibia lo marginó del torneo. Larcamón lamentó el percance y expresó plena confianza en Andrés Gudiño, quien tendrá la responsabilidad de custodiar el marco celeste en momentos de máxima exigencia.
Los capitalinos, sin embargo, poseen argumentos ofensivos de peso con Gabriel Fernández y Ángel Sepúlveda, capaces de desequilibrar en cualquier momento. Aunque terminaron con mejores números que Chivas en ataque y defensa durante la fase regular, su reto ahora será mostrar personalidad en un escenario complicado y frente a una afición que presionará desde el primer minuto.
Guadalajara buscará hacerse fuerte en casa, consciente de que un triunfo podría marcar el rumbo de la serie. Cruz Azul, por su parte, apostará por un planteo equilibrado y por golpear en los momentos clave. Con ambos equipos decididos a imponer su estilo, el duelo promete ser uno de los más atractivos de estos cuartos de final.
¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por streaming desde Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara por la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 en los Estados Unidos.
- App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
- Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Cruz Azul — Chivas de Guadalajara por Liguilla MX 2025 en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Cruz Azul-Chivas de Guadalajara por la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025.
Horario, TV y dónde ver en vivo Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por Liguilla MX 2025
- Partido: Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara, por la ida de los cuartos de final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025
- Canal de TV: Telemundo (Telemundo Deportes)
- VER Telemundo en Streaming: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV
- Horario: 9:07 p.m. ET / 6:07 p.m. PT
- Estadio: Estadio Akron
- Lugar: Guadalajara, Jalisco (México)