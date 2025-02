Este fin de semana, como cada segundo domingo de febrero, se disputará una nueva edición del Super Bowl . Esta vez, la edición 2025 será entre Philadelphia Eagles de Jalen Hurts vs. Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes , quien va por el cuarto título en su carrera y lo que sería el primer tricampeonato en la historia del Super Tazón. Philadelphia Eagles viene de eliminar sin ningún problema a Washington Commanders, mientras que Kansas City Chiefs derrotó en un partido bastante ajustado a los Buffalo Bills, quienes una vez más se quedaron a puertas de un Super Bowl. Aquí te cuento cuándo se juega, el horario y dónde se podrá ver el juego de Eagles vs. Chiefs.

¿Cuándo juegan Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs por Super Bowl 2025?

La fecha programada para ver el juego de Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs por el Super Bowl 2025 es el domingo 9 de febrero, desde la ciudad de New Orleans. No dejes pasar la oportunidad y no te pierdas esta final de infarto, que tendrá cara a cara, una vez más, a Jalen Hurts vs. Patrick Mahomes.

¿A qué hora juegan Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs el Super Bowl 2025?

Mira la transmisión del Super Bowl 2025 entre Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs este domingo 9 de febrero desde las 6:30 p.m. ET o desde las 5:30 p.m. CT (hora New Orleans, ciudad donde se disputará el juego). Aquí te dejo con más horarios en el mundo para que puedas ver el encuentro desde el Caesars Superdome de la ciudad de New Orleans, Louissiana.

Perú: 6:30 p.m.

México: 5:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

España: 11:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Canadá: 6:30 p.m. (Toronto) / 3:30 p.m. (Vancouver)

Venezuela: 7:30 p.m.

El Super Bowl 2025 se celebra este domingo 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, con el juego entre Kansas City Chiefs y Philaldelphia Eagles por la final de la NFL y el show de medio tiempo con la actuación de Kendrick Lamar. Sigue la transmisión oficial vía Tubi TV EN VIVO y EN DIRECTO para ver el evento deportivo en los Estados Unidos.

Además, recordemos que en los Estados Unidos hay hasta 4 zonas horarias para que puedas ver el enfrentamiento entre Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs, por lo que aquí te dejo con todos los diferentes horarios para que puedas ver este juego.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 6:30 p.m. ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 5:30 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 4:30 p.m. MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 3:30 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Dónde ver la final del Super Bowl 2025, Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs?

En Estados Unidos, el Super Bowl 2025: Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs será transmitido a través de FOX en TV o NFL Game Pass, Fubo, Tubi y DirecTV en streaming.

En España, el Super Bowl 2025: Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs será transmitido a través de Movistar Deportes o Eurosport en TV, mientras que en streaming será por Movistar Plus+ o NFL Game Pass.

En México, el Super Bowl 2025: Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs será transmitido a través de Canal 5 de Televisa y TV Azteca en TV abierta o a través de ESPN y FOX Sports en señal de paga.

En todo Latinoamérica, mira el Super Bowl 2025: Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs a través de Fox Sports o ESPN en TV, mientras que en Streaming será mediante Disney Plus.

