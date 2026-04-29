Siguen las semifinales de la Liga de Campeones 2026 y es el turno del último representante del fútbol español en el torneo. Este miércoles 29 de abril, mira la retransmisión de Movistar Plus en España y sigue el partido de Atlético de Madrid vs. Arsenal, a partir de las 9:00 p.m. hora peninsular, por la semifinal ida de la Champions League . Los colchoneros vienen de eliminar a Barcelona, mientras que los gunners dejaron en el camino a Sporting Lisboa.

Señal de Movistar Plus para ver la retransmisión de Atlético de Madrid - Arsenal FC en directo, este miércoles 29 de abril, por semifinal ida de Champions League. (Fotos: AFP / Composición MAG)

¿Cómo ver Movistar EN DIRECTO, Atlético de Madrid vs. Arsenal por la Champions League?

En España, el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Atlético de Madrid vs. Arsenal por streaming online?

El partido Atlético de Madrid vs. Arsenal se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (enero 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Horarios, TV y dónde ver Atlético de Madrid vs. Arsenal semifinal ida por Champions League 2026

Partido: Atlético de Madrid vs. Arsenal ida, semifinal de la Champions League 2026

Atlético de Madrid vs. Arsenal ida, semifinal de la Champions League 2026 Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026

Miércoles 29 de abril de 2026 Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España

Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España Horario: 9:00 p.m. hora peninsular

9:00 p.m. hora peninsular Canal TV: Movistar Liga de Campeones

Movistar Liga de Campeones Streaming: Movistar Plus+