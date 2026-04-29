Conoce los horarios y qué canales de TV pasan el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal por la semifinal de ida de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce los horarios y qué canales de TV pasan el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal por la semifinal de ida de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Los colchoneros afrontan en el Riyadh Air Metropolitano un duelo de altísima exigencia: la Semifinal de Ida de la UEFA Champions League 2025/26. Atlético de Madrid juega contra Arsenal, líder de la Premier League y uno de los equipos más en forma de Europa. El encuentro está programado para el miércoles 29 de abril, a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT, que marcará el primer capítulo de una eliminatoria histórica, en la que el conjunto rojiblanco buscará hacerse fuerte en casa antes de definir la serie en Londres. Conoce cómo y dónde ver el partido en vivo y en directo por canales de TV y streaming online desde cualquier plataforma.

El Atlético de Madrid se mantuvo fiel a su identidad en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26, una serie en la que tuvo que sufrir, resistir y golpear en los momentos adecuados para eliminar al FC Barcelona. Esa capacidad para sobrevivir bajo presión vuelve a colocar al Atleti como un rival incómodo para cualquiera en fases definitivas.

En la otra llave de cuartos de final, el Arsenal también firmó una clasificación trabajada, sin grandes goleadas ni márgenes holgados, pero con la eficacia necesaria para dejar fuera al Sporting de Lisboa. El conjunto inglés no ofreció una serie perfecta, pero sí mostró madurez competitiva, supo cerrar espacios cuando lo necesitaba y encontró el gol que marcó la diferencia en el partido de ida.

Conoce la hora de inicio para ver el partido de Julián Álvarez entre Atlético de Madrid vs. Arsenal por la UEFA Champions League 2026. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)
Conoce la hora de inicio para ver el partido de Julián Álvarez entre Atlético de Madrid vs. Arsenal por la UEFA Champions League 2026. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)

¿Dónde ver Atlético-Arsenal EN VIVO por TV y Streaming Online?

El partido Atlético de Madrid vs. Arsenal se juega el miércoles 29 de abril (ida de semifinal de Champions 2025‑26) se verá principalmente por las señales oficiales de derechos de UEFA en cada región: ESPN/Disney+ en casi toda Latinoamérica, DAZN en EE. UU. en español, y operadores habituales en Europa como Orange/DAZN según país.

País / regiónCanal de TV (lineal)Streaming / app principal
Estados Unidos (español)No siempre en TV tradicional; señal en plataformas OTTDAZN (derechos Champions en español 2025‑26)
Puerto RicoTUDN (cable), algunos partidos por canales de TV pagaViX Plus, Amazon Prime Video, Paramount+ según operador
MéxicoTNT Sports en TV de cable (según programación del día)Max (antes HBO Max) y/o Caliente TV / FOX Online, Amazon Prime Video (según derechos locales)
GuatemalaESPN (señal genérica para Centroamérica)Disney+ (Plan con deportes / Disney+ Premium, antes Star+)
El SalvadorESPNDisney+
HondurasESPNDisney+
NicaraguaESPNDisney+
Costa RicaESPNDisney+
PanamáESPNDisney+
ColombiaESPNDisney+
PerúESPNDisney+
EcuadorESPNDisney+
BoliviaESPNDisney+
ChileESPNDisney+
ArgentinaESPNDisney+
UruguayESPNDisney+
ParaguayESPNDisney+
BrasilCanais esportivos locales (TNT Sports/Space o similares según contrato vigente)Max / plataformas brasileñas con derechos UEFA
EspañaMovistar Plus+ (dial Champions) o DAZN (según paquete contratado)Apps de Movistar Plus+ y/o DAZN
FranciaCanales con paquete UEFA (Canal+, RMC Sport, beIN Sports según temporada)Apps propias de Canal+, RMC o beIN
AlemaniaDAZN / Prime Video / canales en abierto según el contratoDAZN, Amazon Prime Video
Reino UnidoTNT Sports (antes BT Sport)Discovery+/Max o app TNT Sports
ItaliaSky Sport / Mediaset (según acuerdo)Now TV / plataformas de Sky

Latinoamérica (Centro y Sudamérica)

  • En Latinoamérica hispana (Centroamérica y Sudamérica, excepto México y Brasil) la Champions 2025‑26 se transmite por ESPN en TV y Disney+ (paquete deportivo) en streaming.
  • Medios deportivos de la región indican expresamente que el PSG vs Bayern de este martes 28/04 va por ESPN y Disney+ a las 14:00 de Colombia (16:00 Argentina, aprox.).

Estados Unidos y México

  • En Estados Unidos, la Champions 2025‑26 en español se ve en vivo y en streaming por DAZN, que ofrece una selección de los mejores partidos para el público latino, incluyendo las semifinales.
  • En México, los derechos de Champions se reparten entre Caliente TV/FOX Online, Max y TNT Sports en cable; varios partidos importantes también se ofrecen vía Amazon Prime Video según acuerdos de la temporada.

España y otros europeos

  • En España, operadores como Movistar Plus+, DAZN y Orange TV comercializan los derechos de Champions; Orange TV promociona las semifinales PSG‑Bayern y Atlético‑Arsenal “en directo”.
  • En Francia, Alemania, Italia y Reino Unido el partido se ve por las señales nacionales con derechos UEFA vigentes (Canal+/RMC/beIN en Francia, DAZN/Prime en Alemania, Sky/Mediaset en Italia, TNT Sports en Reino Unido).

¿A qué hora juega Atlético-Arsenal por la UEFA Champions League?

Estos son los horarios para ver el partido de semifinal entre Atlético de Madrid vs. Arsenal este miércoles 29 de abril de 2026 a las 21:00 hora local de España.

País / zonaCiudad de referenciaHora local del partido
EspañaMadrid21:00
PortugalLisboa20:00
Reino UnidoLondres20:00
FranciaParís21:00
AlemaniaBerlín21:00
ItaliaRoma21:00
Países BajosÁmsterdam21:00
GreciaAtenas22:00
Estados Unidos (ET)Nueva York / Miami15:00
Estados Unidos (CT)Chicago / Houston14:00
Estados Unidos (MT)Denver13:00 (conv. desde ET)
Estados Unidos (PT)Los Ángeles12:00 (conv. desde ET)
MéxicoCiudad de México13:00
Canadá (ET)Toronto15:00 (conv. desde ET)
Canadá (PT)Vancouver12:00 (conv. desde ET)
GuatemalaCiudad de Guatemala13:00
El SalvadorSan Salvador13:00
HondurasTegucigalpa13:00
NicaraguaManagua13:00
Costa RicaSan José13:00
PanamáCiudad de Panamá14:00 (conv. desde Col/Perú)
República DominicanaSanto Domingo15:00 (conv. desde ET)
Puerto RicoSan Juan15:00
ColombiaBogotá14:00
PerúLima14:00
EcuadorQuito14:00
VenezuelaCaracas15:00
BoliviaLa Paz15:00
ChileSantiago15:00
ParaguayAsunción15:00
ArgentinaBuenos Aires16:00
UruguayMontevideo16:00
Brasil (hora oficial, -03)Brasilia / São Paulo16:00 (conv. desde CET/UTC)
MarruecosRabat20:00 (conv. desde Europa occ.)
TurquíaEstambul22:00
Arabia SauditaRiad22:00 (conv. desde Europa central)
IndiaNueva Delhi00:30 (jueves 30)
IndonesiaYakarta02:00 (jueves 30)
Hong KongHong Kong03:00 (jueves 30)
JapónTokio04:00 (jueves 30)
AustraliaSídney05:00 (jueves 30)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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