Los colchoneros afrontan en el Riyadh Air Metropolitano un duelo de altísima exigencia: la Semifinal de Ida de la UEFA Champions League 2025/26. Atlético de Madrid juega contra Arsenal, líder de la Premier League y uno de los equipos más en forma de Europa. El encuentro está programado para el miércoles 29 de abril, a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT , que marcará el primer capítulo de una eliminatoria histórica, en la que el conjunto rojiblanco buscará hacerse fuerte en casa antes de definir la serie en Londres. Conoce cómo y dónde ver el partido en vivo y en directo por canales de TV y streaming online desde cualquier plataforma.

El Atlético de Madrid se mantuvo fiel a su identidad en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26, una serie en la que tuvo que sufrir, resistir y golpear en los momentos adecuados para eliminar al FC Barcelona. Esa capacidad para sobrevivir bajo presión vuelve a colocar al Atleti como un rival incómodo para cualquiera en fases definitivas.

En la otra llave de cuartos de final, el Arsenal también firmó una clasificación trabajada, sin grandes goleadas ni márgenes holgados, pero con la eficacia necesaria para dejar fuera al Sporting de Lisboa. El conjunto inglés no ofreció una serie perfecta, pero sí mostró madurez competitiva, supo cerrar espacios cuando lo necesitaba y encontró el gol que marcó la diferencia en el partido de ida.

Conoce la hora de inicio para ver el partido de Julián Álvarez entre Atlético de Madrid vs. Arsenal por la UEFA Champions League 2026. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)

¿Dónde ver Atlético-Arsenal EN VIVO por TV y Streaming Online?

El partido Atlético de Madrid vs. Arsenal se juega el miércoles 29 de abril (ida de semifinal de Champions 2025‑26) se verá principalmente por las señales oficiales de derechos de UEFA en cada región: ESPN/Disney+ en casi toda Latinoamérica, DAZN en EE. UU. en español, y operadores habituales en Europa como Orange/DAZN según país.

País / región Canal de TV (lineal) Streaming / app principal Estados Unidos (español) No siempre en TV tradicional; señal en plataformas OTT DAZN (derechos Champions en español 2025‑26) Puerto Rico TUDN (cable), algunos partidos por canales de TV paga ViX Plus, Amazon Prime Video, Paramount+ según operador México TNT Sports en TV de cable (según programación del día) Max (antes HBO Max) y/o Caliente TV / FOX Online, Amazon Prime Video (según derechos locales) Guatemala ESPN (señal genérica para Centroamérica) Disney+ (Plan con deportes / Disney+ Premium, antes Star+) El Salvador ESPN Disney+ Honduras ESPN Disney+ Nicaragua ESPN Disney+ Costa Rica ESPN Disney+ Panamá ESPN Disney+ Colombia ESPN Disney+ Perú ESPN Disney+ Ecuador ESPN Disney+ Bolivia ESPN Disney+ Chile ESPN Disney+ Argentina ESPN Disney+ Uruguay ESPN Disney+ Paraguay ESPN Disney+ Brasil Canais esportivos locales (TNT Sports/Space o similares según contrato vigente) Max / plataformas brasileñas con derechos UEFA España Movistar Plus+ (dial Champions) o DAZN (según paquete contratado) Apps de Movistar Plus+ y/o DAZN Francia Canales con paquete UEFA (Canal+, RMC Sport, beIN Sports según temporada) Apps propias de Canal+, RMC o beIN Alemania DAZN / Prime Video / canales en abierto según el contrato DAZN, Amazon Prime Video Reino Unido TNT Sports (antes BT Sport) Discovery+/Max o app TNT Sports Italia Sky Sport / Mediaset (según acuerdo) Now TV / plataformas de Sky

Latinoamérica (Centro y Sudamérica)

En Latinoamérica hispana (Centroamérica y Sudamérica, excepto México y Brasil) la Champions 2025‑26 se transmite por ESPN en TV y Disney+ (paquete deportivo) en streaming.

Medios deportivos de la región indican expresamente que el PSG vs Bayern de este martes 28/04 va por ESPN y Disney+ a las 14:00 de Colombia (16:00 Argentina, aprox.).

Estados Unidos y México

En Estados Unidos, la Champions 2025‑26 en español se ve en vivo y en streaming por DAZN, que ofrece una selección de los mejores partidos para el público latino, incluyendo las semifinales.

En México, los derechos de Champions se reparten entre Caliente TV/FOX Online, Max y TNT Sports en cable; varios partidos importantes también se ofrecen vía Amazon Prime Video según acuerdos de la temporada.

España y otros europeos

En España, operadores como Movistar Plus+, DAZN y Orange TV comercializan los derechos de Champions; Orange TV promociona las semifinales PSG‑Bayern y Atlético‑Arsenal “en directo”.

En Francia, Alemania, Italia y Reino Unido el partido se ve por las señales nacionales con derechos UEFA vigentes (Canal+/RMC/beIN en Francia, DAZN/Prime en Alemania, Sky/Mediaset en Italia, TNT Sports en Reino Unido).

¿A qué hora juega Atlético-Arsenal por la UEFA Champions League?

Estos son los horarios para ver el partido de semifinal entre Atlético de Madrid vs. Arsenal este miércoles 29 de abril de 2026 a las 21:00 hora local de España.

País / zona Ciudad de referencia Hora local del partido España Madrid 21:00 Portugal Lisboa 20:00 Reino Unido Londres 20:00 Francia París 21:00 Alemania Berlín 21:00 Italia Roma 21:00 Países Bajos Ámsterdam 21:00 Grecia Atenas 22:00 Estados Unidos (ET) Nueva York / Miami 15:00 Estados Unidos (CT) Chicago / Houston 14:00 Estados Unidos (MT) Denver 13:00 (conv. desde ET) Estados Unidos (PT) Los Ángeles 12:00 (conv. desde ET) México Ciudad de México 13:00 Canadá (ET) Toronto 15:00 (conv. desde ET) Canadá (PT) Vancouver 12:00 (conv. desde ET) Guatemala Ciudad de Guatemala 13:00 El Salvador San Salvador 13:00 Honduras Tegucigalpa 13:00 Nicaragua Managua 13:00 Costa Rica San José 13:00 Panamá Ciudad de Panamá 14:00 (conv. desde Col/Perú) República Dominicana Santo Domingo 15:00 (conv. desde ET) Puerto Rico San Juan 15:00 Colombia Bogotá 14:00 Perú Lima 14:00 Ecuador Quito 14:00 Venezuela Caracas 15:00 Bolivia La Paz 15:00 Chile Santiago 15:00 Paraguay Asunción 15:00 Argentina Buenos Aires 16:00 Uruguay Montevideo 16:00 Brasil (hora oficial, -03) Brasilia / São Paulo 16:00 (conv. desde CET/UTC) Marruecos Rabat 20:00 (conv. desde Europa occ.) Turquía Estambul 22:00 Arabia Saudita Riad 22:00 (conv. desde Europa central) India Nueva Delhi 00:30 (jueves 30) Indonesia Yakarta 02:00 (jueves 30) Hong Kong Hong Kong 03:00 (jueves 30) Japón Tokio 04:00 (jueves 30) Australia Sídney 05:00 (jueves 30)