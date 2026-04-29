Los colchoneros afrontan en el Riyadh Air Metropolitano un duelo de altísima exigencia: la Semifinal de Ida de la UEFA Champions League 2025/26. Atlético de Madrid juega contra Arsenal, líder de la Premier League y uno de los equipos más en forma de Europa. El encuentro está programado para el miércoles 29 de abril, a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT, que marcará el primer capítulo de una eliminatoria histórica, en la que el conjunto rojiblanco buscará hacerse fuerte en casa antes de definir la serie en Londres. Conoce cómo y dónde ver el partido en vivo y en directo por canales de TV y streaming online desde cualquier plataforma.
El Atlético de Madrid se mantuvo fiel a su identidad en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26, una serie en la que tuvo que sufrir, resistir y golpear en los momentos adecuados para eliminar al FC Barcelona. Esa capacidad para sobrevivir bajo presión vuelve a colocar al Atleti como un rival incómodo para cualquiera en fases definitivas.
En la otra llave de cuartos de final, el Arsenal también firmó una clasificación trabajada, sin grandes goleadas ni márgenes holgados, pero con la eficacia necesaria para dejar fuera al Sporting de Lisboa. El conjunto inglés no ofreció una serie perfecta, pero sí mostró madurez competitiva, supo cerrar espacios cuando lo necesitaba y encontró el gol que marcó la diferencia en el partido de ida.
¿Dónde ver Atlético-Arsenal EN VIVO por TV y Streaming Online?
El partido Atlético de Madrid vs. Arsenal se juega el miércoles 29 de abril (ida de semifinal de Champions 2025‑26) se verá principalmente por las señales oficiales de derechos de UEFA en cada región: ESPN/Disney+ en casi toda Latinoamérica, DAZN en EE. UU. en español, y operadores habituales en Europa como Orange/DAZN según país.
|País / región
|Canal de TV (lineal)
|Streaming / app principal
|Estados Unidos (español)
|No siempre en TV tradicional; señal en plataformas OTT
|DAZN (derechos Champions en español 2025‑26)
|Puerto Rico
|TUDN (cable), algunos partidos por canales de TV paga
|ViX Plus, Amazon Prime Video, Paramount+ según operador
|México
|TNT Sports en TV de cable (según programación del día)
|Max (antes HBO Max) y/o Caliente TV / FOX Online, Amazon Prime Video (según derechos locales)
|Guatemala
|ESPN (señal genérica para Centroamérica)
|Disney+ (Plan con deportes / Disney+ Premium, antes Star+)
|El Salvador
|ESPN
|Disney+
|Honduras
|ESPN
|Disney+
|Nicaragua
|ESPN
|Disney+
|Costa Rica
|ESPN
|Disney+
|Panamá
|ESPN
|Disney+
|Colombia
|ESPN
|Disney+
|Perú
|ESPN
|Disney+
|Ecuador
|ESPN
|Disney+
|Bolivia
|ESPN
|Disney+
|Chile
|ESPN
|Disney+
|Argentina
|ESPN
|Disney+
|Uruguay
|ESPN
|Disney+
|Paraguay
|ESPN
|Disney+
|Brasil
|Canais esportivos locales (TNT Sports/Space o similares según contrato vigente)
|Max / plataformas brasileñas con derechos UEFA
|España
|Movistar Plus+ (dial Champions) o DAZN (según paquete contratado)
|Apps de Movistar Plus+ y/o DAZN
|Francia
|Canales con paquete UEFA (Canal+, RMC Sport, beIN Sports según temporada)
|Apps propias de Canal+, RMC o beIN
|Alemania
|DAZN / Prime Video / canales en abierto según el contrato
|DAZN, Amazon Prime Video
|Reino Unido
|TNT Sports (antes BT Sport)
|Discovery+/Max o app TNT Sports
|Italia
|Sky Sport / Mediaset (según acuerdo)
|Now TV / plataformas de Sky
Latinoamérica (Centro y Sudamérica)
- En Latinoamérica hispana (Centroamérica y Sudamérica, excepto México y Brasil) la Champions 2025‑26 se transmite por ESPN en TV y Disney+ (paquete deportivo) en streaming.
- Medios deportivos de la región indican expresamente que el PSG vs Bayern de este martes 28/04 va por ESPN y Disney+ a las 14:00 de Colombia (16:00 Argentina, aprox.).
Estados Unidos y México
- En Estados Unidos, la Champions 2025‑26 en español se ve en vivo y en streaming por DAZN, que ofrece una selección de los mejores partidos para el público latino, incluyendo las semifinales.
- En México, los derechos de Champions se reparten entre Caliente TV/FOX Online, Max y TNT Sports en cable; varios partidos importantes también se ofrecen vía Amazon Prime Video según acuerdos de la temporada.
España y otros europeos
- En España, operadores como Movistar Plus+, DAZN y Orange TV comercializan los derechos de Champions; Orange TV promociona las semifinales PSG‑Bayern y Atlético‑Arsenal “en directo”.
- En Francia, Alemania, Italia y Reino Unido el partido se ve por las señales nacionales con derechos UEFA vigentes (Canal+/RMC/beIN en Francia, DAZN/Prime en Alemania, Sky/Mediaset en Italia, TNT Sports en Reino Unido).
¿A qué hora juega Atlético-Arsenal por la UEFA Champions League?
Estos son los horarios para ver el partido de semifinal entre Atlético de Madrid vs. Arsenal este miércoles 29 de abril de 2026 a las 21:00 hora local de España.
|País / zona
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|España
|Madrid
|21:00
|Portugal
|Lisboa
|20:00
|Reino Unido
|Londres
|20:00
|Francia
|París
|21:00
|Alemania
|Berlín
|21:00
|Italia
|Roma
|21:00
|Países Bajos
|Ámsterdam
|21:00
|Grecia
|Atenas
|22:00
|Estados Unidos (ET)
|Nueva York / Miami
|15:00
|Estados Unidos (CT)
|Chicago / Houston
|14:00
|Estados Unidos (MT)
|Denver
|13:00 (conv. desde ET)
|Estados Unidos (PT)
|Los Ángeles
|12:00 (conv. desde ET)
|México
|Ciudad de México
|13:00
|Canadá (ET)
|Toronto
|15:00 (conv. desde ET)
|Canadá (PT)
|Vancouver
|12:00 (conv. desde ET)
|Guatemala
|Ciudad de Guatemala
|13:00
|El Salvador
|San Salvador
|13:00
|Honduras
|Tegucigalpa
|13:00
|Nicaragua
|Managua
|13:00
|Costa Rica
|San José
|13:00
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|14:00 (conv. desde Col/Perú)
|República Dominicana
|Santo Domingo
|15:00 (conv. desde ET)
|Puerto Rico
|San Juan
|15:00
|Colombia
|Bogotá
|14:00
|Perú
|Lima
|14:00
|Ecuador
|Quito
|14:00
|Venezuela
|Caracas
|15:00
|Bolivia
|La Paz
|15:00
|Chile
|Santiago
|15:00
|Paraguay
|Asunción
|15:00
|Argentina
|Buenos Aires
|16:00
|Uruguay
|Montevideo
|16:00
|Brasil (hora oficial, -03)
|Brasilia / São Paulo
|16:00 (conv. desde CET/UTC)
|Marruecos
|Rabat
|20:00 (conv. desde Europa occ.)
|Turquía
|Estambul
|22:00
|Arabia Saudita
|Riad
|22:00 (conv. desde Europa central)
|India
|Nueva Delhi
|00:30 (jueves 30)
|Indonesia
|Yakarta
|02:00 (jueves 30)
|Hong Kong
|Hong Kong
|03:00 (jueves 30)
|Japón
|Tokio
|04:00 (jueves 30)
|Australia
|Sídney
|05:00 (jueves 30)