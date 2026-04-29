Señal de DAZN desde USA para ver Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la semifinal ida de la UEFA Champions League 2026, este miércoles 29 de abril. (Fotos: AFP / Composición Gestión Mix)
Señal de DAZN desde USA para ver Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la semifinal ida de la UEFA Champions League 2026, este miércoles 29 de abril. (Fotos: AFP / Composición Gestión Mix)
Piero Hatto
mailPiero Hatto

Los fanáticos al fútbol han esperado dos semanas para los duelos más decisivos de la temporada en el Viejo Continente. Nos referimos a las semifinales de la UEFA Champions League y este miércoles 29 de abril tenemos la segunda de los juegos de ida: Atlético de Madrid vs. Arsenal. Desde Estados Unidos, podrás seguir la transmisión a través de DAZN, a partir de las 3:00 p.m. ET o 12:00 p.m. PT. Aquí te dejo con todos los detalles para seguir este juego, que se vivirá desde el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Señal de DAZN desde Estados Unidos para ver el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal en directo, este miércoles 29 de abril, por semifinal ida de Champions League. (Fotos: AFP / Composición MAG)
Señal de DAZN desde Estados Unidos para ver el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal en directo, este miércoles 29 de abril, por semifinal ida de Champions League. (Fotos: AFP / Composición MAG)

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por Champions League 2026 en EE.UU.?

El precio mensual del paquete estándar de DAZN es de USD 19.99 mensuales en los Estados Unidos. De esta forma, podrás ver el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC en vivo y en directo por la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26 con comentarios de dos leyendas del Real Madrid, el español José María Gutiérrez (Guti) y el chileno Iván Zamorano.

¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?

En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:

PaísesDAZN PPV
Estados UnidosUSD 59,99
Puerto RicoUSD 59,99
Canadá59,99 CAD
MéxicoMXN 291
República DominicanaUSD 19,99
Costa RicaUSD 19,99
HondurasUSD 14,99
El SalvadorUSD 14,99
GuatemalaUSD 14,99
NicaraguaUSD 14,99
PanamáUSD 14,99
ArgentinaUSD 14,99
BoliviaUSD 19,99
BrasilBRL 82,90
ChileCLP 14072
ColombiaCOP 63220
EcuadorUSD 19,99
ParaguayUSD 14,99
PerúPEN 14,99
UruguayUSD 14,99
VenezuelaUSD 14,99
España19,99 EUR
Reino Unido24.99 GBP
Irlanda19,99 EUR
Italia19,99 EUR
Alemania19,99 EUR
Francia19,99 EUR
Japón3100 yenes
Corea del Sur28280 KRW
India1704 rupias indias
Nueva ZelandaNZD 49,99
Australia49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

  • Apple TV
  • Google Chromescast
  • Amazon Fire TV
  • Amazon Fire Stick
  • Android TV
  • Roku
  • SmartCast

Horario, TV y dónde ver en vivo el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por Champions League 2026 en EE.UU.

  • Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026
  • Partido: Atlético de Madrid vs. Arsenal, semifinal ida de Champions League 2026
  • Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España
  • Horario: 3:00 p.m. Tiempo del Este / 12:00 p.m. Tiempo del Pacífico
  • Canal TV / Streaming: DAZN USA
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

TAGS