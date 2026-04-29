Los fanáticos al fútbol han esperado dos semanas para los duelos más decisivos de la temporada en el Viejo Continente. Nos referimos a las semifinales de la UEFA Champions League y este miércoles 29 de abril tenemos la segunda de los juegos de ida: Atlético de Madrid vs. Arsenal. Desde Estados Unidos, podrás seguir la transmisión a través de DAZN, a partir de las 3:00 p.m. ET o 12:00 p.m. PT. Aquí te dejo con todos los detalles para seguir este juego, que se vivirá desde el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.
¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por Champions League 2026 en EE.UU.?
El precio mensual del paquete estándar de DAZN es de USD 19.99 mensuales en los Estados Unidos. De esta forma, podrás ver el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC en vivo y en directo por la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26 con comentarios de dos leyendas del Real Madrid, el español José María Gutiérrez (Guti) y el chileno Iván Zamorano.
¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?
En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:
|Países
|DAZN PPV
|Estados Unidos
|USD 59,99
|Puerto Rico
|USD 59,99
|Canadá
|59,99 CAD
|México
|MXN 291
|República Dominicana
|USD 19,99
|Costa Rica
|USD 19,99
|Honduras
|USD 14,99
|El Salvador
|USD 14,99
|Guatemala
|USD 14,99
|Nicaragua
|USD 14,99
|Panamá
|USD 14,99
|Argentina
|USD 14,99
|Bolivia
|USD 19,99
|Brasil
|BRL 82,90
|Chile
|CLP 14072
|Colombia
|COP 63220
|Ecuador
|USD 19,99
|Paraguay
|USD 14,99
|Perú
|PEN 14,99
|Uruguay
|USD 14,99
|Venezuela
|USD 14,99
|España
|19,99 EUR
|Reino Unido
|24.99 GBP
|Irlanda
|19,99 EUR
|Italia
|19,99 EUR
|Alemania
|19,99 EUR
|Francia
|19,99 EUR
|Japón
|3100 yenes
|Corea del Sur
|28280 KRW
|India
|1704 rupias indias
|Nueva Zelanda
|NZD 49,99
|Australia
|49,99 dólares australianos
¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?
DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:
- Apple TV
- Google Chromescast
- Amazon Fire TV
- Amazon Fire Stick
- Android TV
- Roku
- SmartCast
Horario, TV y dónde ver en vivo el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por Champions League 2026 en EE.UU.
- Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026
- Partido: Atlético de Madrid vs. Arsenal, semifinal ida de Champions League 2026
- Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España
- Horario: 3:00 p.m. Tiempo del Este / 12:00 p.m. Tiempo del Pacífico
- Canal TV / Streaming: DAZN USA