Los fanáticos al fútbol han esperado dos semanas para los duelos más decisivos de la temporada en el Viejo Continente. Nos referimos a las semifinales de la UEFA Champions League y este miércoles 29 de abril tenemos la segunda de los juegos de ida: Atlético de Madrid vs. Arsenal. Desde Estados Unidos, podrás seguir la transmisión a través de DAZN, a partir de las 3:00 p.m. ET o 12:00 p.m. PT. Aquí te dejo con todos los detalles para seguir este juego, que se vivirá desde el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Señal de DAZN desde Estados Unidos para ver el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal en directo, este miércoles 29 de abril, por semifinal ida de Champions League. (Fotos: AFP / Composición MAG)

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por Champions League 2026 en EE.UU.?

El precio mensual del paquete estándar de DAZN es de USD 19.99 mensuales en los Estados Unidos . De esta forma, podrás ver el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC en vivo y en directo por la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26 con comentarios de dos leyendas del Real Madrid, el español José María Gutiérrez (Guti) y el chileno Iván Zamorano.

¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?

En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:

Países DAZN PPV Estados Unidos USD 59,99 Puerto Rico USD 59,99 Canadá 59,99 CAD México MXN 291 República Dominicana USD 19,99 Costa Rica USD 19,99 Honduras USD 14,99 El Salvador USD 14,99 Guatemala USD 14,99 Nicaragua USD 14,99 Panamá USD 14,99 Argentina USD 14,99 Bolivia USD 19,99 Brasil BRL 82,90 Chile CLP 14072 Colombia COP 63220 Ecuador USD 19,99 Paraguay USD 14,99 Perú PEN 14,99 Uruguay USD 14,99 Venezuela USD 14,99 España 19,99 EUR Reino Unido 24.99 GBP Irlanda 19,99 EUR Italia 19,99 EUR Alemania 19,99 EUR Francia 19,99 EUR Japón 3100 yenes Corea del Sur 28280 KRW India 1704 rupias indias Nueva Zelanda NZD 49,99 Australia 49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

Apple TV

Google Chromescast

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Android TV

Roku

SmartCast

Horario, TV y dónde ver en vivo el Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por Champions League 2026 en EE.UU.

Fecha: Miércoles 29 de abril de 2026

Partido: Atlético de Madrid vs. Arsenal, semifinal ida de Champions League 2026

Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España

Horario: 3:00 p.m. Tiempo del Este / 12:00 p.m. Tiempo del Pacífico

Canal TV / Streaming: DAZN USA