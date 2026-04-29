El Riyadh Air Metropolitano de Madrid, la fortaleza de los Colchoneros, está lista para recibir la semifinal de ida de esta UEFA Champions League 2026. Este miércoles 29 de abril, mira el partido de Atlético de Madrid vs. Arsenal, a través de la señal de FOX One para todo México, a partir de las 13:00 horas CDMX . Este duelo de pronóstico reservado tiene cara a cara a españoles e ingleses, quienes buscarán dar el primer golpe para acercarse a la gran final del próximo 30 de mayo en Budapest.

Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentarán por UEFA Champions League el miércoles 29 de abril (Composición Depor / @atleti / @arsenal)

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Atlético de Madrid vs. Arsenal por ida de semifinal de la Champions League 2026 en México?

El partido de vuelta entre Atlético de Madrid vs. Arsenal por la ida de semifinal de la UEFA Champions League 2026 también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Esta señal llegó a México con los derechos para transmitir partidos de la Champions League, Liga MX, Premier League y otras competencias importantes, y se puede ver en vivo por internet desde diferentes servicios de streaming compatibles con dispositivos móviles, Smart TV o navegador.

Para acceder a FOX One en México, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo. Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal?

Si quieres ver partidos como Atlético de Madrid vs. Arsenal por la ida de la semifinal de la UEFA Champions League, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Arsenal

Evento : Semifinal ida de la UEFA Champions League 2025-26

: Semifinal ida de la UEFA Champions League 2025-26 Partido : Atlético de Madrid vs. Arsenal

: Atlético de Madrid vs. Arsenal Fecha : Miércoles 29 de abril de 2026

: Miércoles 29 de abril de 2026 Hora : 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : FOX One

: FOX One Lugar: Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España