El encuentro de ida por las semifinales de la UEFA Champions League 2026 entre Atlético de Madrid y Arsenal se posiciona como el evento principal para los aficionados al fútbol europeo en Estados Unidos y el resto del mundo. Las señales de Univisión Deportes y TUDN en vivo (ViX Plus en streaming) transmitirán este partido Atlético de Madrid vs. Arsenal FC el miércoles 29 de abril a partir de las 3:00 p.m. ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de CDMX desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El equipo de Mikel Arteta llega a Madrid con la intención de repetir su dominio previo, aunque la estructura táctica de Diego Simeone promete un escenario mucho más cerrado y estratégico en esta fase eliminatoria. Esta semana resulta crítica para las aspiraciones de ambos clubes, ya que los detalles mínimos y la experiencia en torneos internacionales definirán quién toma la ventaja hacia la gran final.

Conoce los horarios y qué canales de TV pasan el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal por la semifinal de ida de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la ida de semifinales de la Champions League 2026 en Estados Unidos?

Para ver el partido entre Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la ida de las semifinales de la Champions League 2026 a través de TUDN en Estados Unidos, es necesario contar con una suscripción a un servicio de televisión que incluya este canal.

TUDN está disponible en los siguientes operadores:

Dish Latino: canal 856

DIRECTV: canal 464

Además, también puedes acceder a TUDN mediante otros proveedores como Spectrum, aunque en este caso el número de canal puede variar según la ciudad o región del usuario.

¿Cómo ver Univisión EN VIVO, Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la ida de semifinales de la Champions League en EE. UU.?

Para seguir el partido entre Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la ida de semifinales de la UEFA Champions League 2026 a través de Univision en Estados Unidos, puedes acceder tanto por televisión abierta como por servicios de TV por suscripción. En muchas ciudades, Univision está disponible de forma gratuita con antena digital, aunque su señal depende de la cobertura local. También forma parte de la parrilla de operadores como DIRECTV, Dish, Spectrum y Xfinity, con números de canal que pueden variar según la región.

Otra alternativa es verlo vía streaming mediante Univision NOW, una plataforma oficial que permite acceder a Univision, UniMás y TUDN en vivo desde celular, tablet, PC o Smart TV. Este servicio tiene un costo aproximado de $10.99 mensuales (puede variar) e incluye funciones como pausar la transmisión en vivo, retroceder contenidos y acceder a programación reciente, lo que lo convierte en una opción práctica para no perderse ningún detalle del encuentro.

Conoce a qué hora y qué canales de TV ver el partido Atlético Madrid vs. Arsenal este miércoles 29 de abril por la semifinal de la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mag)

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la ida de semifinales de la Champions League 2026

Fecha : Miércoles, 29 de abril de 2026

: Miércoles, 29 de abril de 2026 Partido : Atlético de Madrid vs. Arsenal FC, por la ida de la semifinal de la UEFA Champions League 2026

: Atlético de Madrid vs. Arsenal FC, por la ida de la semifinal de la UEFA Champions League 2026 Horario : 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT

: 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT TV y Streaming : TUDN USA y Univisión Deportes

: TUDN USA y Univisión Deportes Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid (España)