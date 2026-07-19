Una cita con la historia. España enfrentará a Argentina hoy domingo 19 de julio por la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, Nueva York, Estados Unidos, desde las 21:00 horas (horario peninsular) . La Roja ganó con autoridad a Francia y su nivel en la Copa del Mundo fue creciendo con el pasar de las fechas. Luis de la Fuente logró consolidar su plan deportivo y encontró en Lamine Yamal a su principal figura en la ofensiva.

Además, el nivel que están mostrando Rodri, Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella, Dani Olmo, Fabián Ruiz es admirable. Ellos marcan la diferencia en el campo de juego y cumplen a cabalidad las exigencias del comando técnico. Si bien desde el plantel repiten mesura y resaltan la jerarquía de Argentina, no pueden ocultar su emoción por seguir haciendo historia y conquistar la segunda Copa del Mundo.

Argentina, por su parte, llega a la gran cita deportiva tras remontar el partido a Inglaterra. A pesar de no lucir en la cancha, la Albiceleste tiene un temperamento y, como filosofía, no dar un balón por perdido. Lionel Messi es su gran figura. El conductor de la ofensiva y el encargado de aparecer cuando las ideas carecen.

Precisamente, Lionel Messi afronta hoy su último baile en una Copa del Mundo. El vigente campeón, la Selección Argentina, busca revalidar el título y despedir a su capitán coronándose bicampeón mundial.

¿Quiere ver este emocionante partido? RTVE Play y Canal La 1 transmitirán EN DIRECTO la final España vs. Argentina para el territorio español. Alienta a la Roja en este trascendental compromiso donde puede ganar la Copa del Mundo.

El partido Argentina vs. España por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España-Argentina por la final del Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre España-Argentina por la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Nueva York.

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¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Portugal por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y suecos desde cualquier dispositivo compatible.

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Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España — Argentina por la final del Mundial 2026

Detalle Información ⚽ Partido España — Argentina 🏆 Competición Copa Mundial FIFA 2026 (final) 📅 Fecha Domingo 19 de julio de 2026 🕑 Hora 21:00 horas (España peninsular) 🏟️ Estadio MetLife Stadium 📍 Ciudad Nueva York (Estados Unidos) 📺 TV TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial 📱 Streaming RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).