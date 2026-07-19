Un partido histórico que quedará registrado en la historia del fútbol. España se enfrentará a Argentina por la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, de Nueva York, Estados Unidos. La Roja llega a la cita tras eliminar a Francia en semifinales, donde lo superó tácticamente y anuló la ofensiva de los franceses. La Albiceleste ganó a Inglaterra en un emotivo compromiso. A pesar de estar abajo en el marcador, el conjunto de Scaloni logró revertir el resultado en los últimos minutos del compromiso.

Además, Lionel Messi y Lamine Yamal tendrán un enfrentamiento aparte. La máxima estrella argentina sostendrá su último partido en los Mundiales y la figura de Barcelona es la gran promesa de España y de Barcelona, equipo donde Leo hizo historia.

La final comenzará a las 21:00 horas de España (hora peninsular) y podrá seguirse en directo mediante DAZN Mundial, plataforma que ofrece la cobertura completa de los 104 partidos del Mundial FIFA 2026. Los usuarios españoles también podrán acceder a la transmisión a través de dispositivos compatibles y operadores que integran los contenidos de DAZN.

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, España vs. Argentina, final del Mundial 2026?

Los aficionados en España podrán seguir el partido entre la selección española contra Argentina mediante DAZN Mundial, servicio que cuenta con la emisión íntegra de la Copa Mundial FIFA 2026 y acceso a todos los encuentros del torneo. La plataforma ofrece transmisión en directo, repeticiones completas, estadísticas en tiempo real y programación especial durante toda la competición.

Además, los usuarios de Movistar Plus+ con acceso a DAZN también podrán disfrutar del encuentro desde la misma plataforma.

El partido Argentina vs. España por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

Opciones para ver DAZN Mundial en España

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¿En qué dispositivos puedo ver DAZN Mundial en España?

DAZN permite seguir el Mundial FIFA 2026 desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet, tanto en casa como fuera de ella.

Dispositivos compatibles con DAZN

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La plataforma permite además sincronizar varios dispositivos y acceder a la programación en directo o bajo demanda.

¿Cuánto cuesta DAZN Mundial en España?

DAZN habilitó una modalidad específica para seguir la Copa Mundial FIFA 2026 en España.

Precio para ver el Mundial 2026 en DAZN

Producto Precio Complemento Mundial FIFA 2026 19,99 € pago único DAZN Premium Incluye el Mundial 2026 Planes compatibles DAZN Posibilidad de añadir el Mundial por 19,99 €

Los usuarios con determinados planes pueden añadir el Mundial mediante un pago único de 19,99 euros, mientras que los suscriptores de DAZN Premium tienen acceso incluido al torneo.

¿Cómo suscribirse para ver todos los partidos del Mundial 2026?

Para acceder a la cobertura de la final del Mundial FIFA 2026 mediante DAZN, sigue estos pasos:

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España vs. Argentina, final del Mundial 2026: hora, canal de TV y quién es el árbitro

Partido: España vs. Argentina

Fecha: Domingo 19 de julio

Horario en España: 21:00 horas

Streaming: DAZN Mundial

Canal TV: DAZN España

Estadio: MetLife Stadium

Lugar: España

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia)