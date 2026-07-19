El MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), será el escenario de un enfrentamiento de alto voltaje. Este domingo 19 de julio, mira el partido entre España y Argentina en directo, a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular, en lo que será la definición por el título de campeón del Mundial de Fútbol 2026. La Roja clasificó casi invicta (con un solo gol encajado en el torneo) tras dejar atrás a Francia en semifinales, mientras que la Albiceleste selló su boleto de forma dramática al imponerse 2-1 a Inglaterra en la mencionada instancia. Si te encuentras en territorio español, el partido España vs. Argentina se podrá ver en televisión y plataformas digitales a través de la RTVE (La 1, RTVE Play y La 2Cat).

El MetLife Stadium será escenario de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Conozca los horarios internacionales para seguir la transmisión en vivo. | Crédito: @fifaworldcup / Instagram / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver La 2 CAT EN DIRECTO, España vs. Argentina en Cataluña por la final del Mundial 2026?

Puedes ver el partido España vs. Argentina por la final del Mundial 2026 por La 2 Cat (La 2 Catalunya) en vivo de forma gratuita a través de la plataforma oficial RTVE Play. Sigue estos sencillos pasos para ver el encuentor o cualquiera de tus programas favoritos:

Ingresa a la web oficial de RTVE Play. Busca la sección de Canales en Directo. Selecciona la señal específica de La 2 Cat para empezar a reproducir.

También puedes acceder a esta señal en vivo desde tu Smart TV instalando la app oficial de RTVE Play, o usando listas de canales compatibles con reproductores online como TDTChannels.

Plataformas Oficiales de RTVE Alternativas de Streaming (Sin instalación) Si te encuentras fuera de España Página Web: Puedes conectarte directamente desde cualquier navegador a través de la sección oficial de RTVE Play Directo La 2 Cat. TDTChannels: Si buscas una opción rápida sin registros, puedes utilizar la plataforma de televisión abierta TDTChannels La 2 Catalunya, la cual enlaza directamente la señal oficial del emisor. Uso de VPN: Debido a las restricciones de derechos de emisión (especialmente durante eventos deportivos internacionales), si intentas acceder desde el extranjero necesitarás usar una red privada virtual (VPN) configurada con un servidor en España para desbloquear el reproductor. Aplicación Móvil: Descarga la app de RTVE Play en tu teléfono o tableta (iOS o Android), ve al apartado de directos y selecciona la señal de Cataluña. -- -- Smart TV: Instala la app de RTVE Play desde la tienda de tu televisor, entra a la aplicación y busca la sección específica de Catalunya para reproducir la señal en vivo. -- --

¿Qué es La 2 CAT?

La 2 CAT es la desconexión territorial de La 2 de RTVE para Cataluña. Ofrece una programación específica con contenidos culturales, educativos, informativos y de producción propia, complementando la emisión nacional de La 2. Entre sus espacios más destacados suelen encontrarse:

Informativos regionales.

Programas culturales y divulgativos.

Espacios sobre actualidad catalana.

Documentales.

Producciones propias de RTVE Catalunya.

¿Qué es RTVE Play Catalunya?

RTVE Play Catalunya es la sección de la plataforma RTVE Play dedicada a los contenidos producidos por RTVE Catalunya. Permite acceder tanto a emisiones en directo como a programas bajo demanda. Desde esta plataforma puedes encontrar:

Emisiones en directo de RTVE Catalunya.

Programas completos.

Series.

Documentales.

Informativos.

Contenido exclusivo para Cataluña.

¿La 2 CAT y RTVE Play Catalunya es gratis?

La respuesta es sí. Tanto la emisión de La 2 CAT como el acceso a RTVE Play Catalunya son completamente gratuitos y no requieren una suscripción de pago. En algunos dispositivos puede ser recomendable iniciar sesión con una cuenta gratuita de RTVE para acceder a determinadas funciones.

Pantallas públicas y televisores sintonizados para el partido Argentina vs. España. Conozca las opciones de televisión abierta e itinerario de transmisiones gratuitas para la final del Mundial 2026. | Crédito: @fifaworldcup / Instagram / Composición Depor

Horario, TV y dónde ver España vs. Argentina por la final del Mundial 2026

Partido: España vs. Argentina por la final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

España vs. Argentina por la final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Fecha: Domingo, 19 de julio de 2026

Domingo, 19 de julio de 2026 Lugar: MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estadosa Unidos

MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estadosa Unidos Horario: 9:00 p.m. hora peninsular

9:00 p.m. hora peninsular Canal TV: La 2Cat

La 2Cat Streaming: RTVE Play Catalunya