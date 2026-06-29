Brasil y Japón protagonizan uno de los encuentros más atractivos de los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, un partido que promete grandes emociones entre dos selecciones con estilos muy diferentes y el objetivo de seguir avanzando en el torneo. En Argentina, el compromiso podrá seguirse completamente gratis a través de la señal de Telefe.

Si quieres saber cómo ver Mi Telefe EN VIVO, ya sea desde tu televisor, computadora, celular o tablet, aquí encontrarás todas las opciones disponibles para seguir la transmisión del Brasil vs. Japón. Además, te mostramos si es posible acceder a la señal desde el extranjero y los horarios oficiales del encuentro en distintos países.

¿Cómo ver Telefe EN VIVO por TV y online?

Los aficionados argentinos podrán disfrutar del partido entre Brasil y Japón mediante las diferentes plataformas oficiales de Telefe.

Estas son las principales alternativas para seguir la transmisión:

Televisión abierta: sintoniza Telefe desde cualquier ciudad de Argentina utilizando la frecuencia correspondiente a tu localidad.

sintoniza Telefe desde cualquier ciudad de Argentina utilizando la frecuencia correspondiente a tu localidad. Mi Telefe: ingresa al sitio web oficial para ver la programación en vivo desde computadoras y dispositivos móviles.

ingresa al sitio web oficial para ver la programación en vivo desde computadoras y dispositivos móviles. Aplicación Mi Telefe: disponible para Android y iPhone, permite seguir la señal en directo desde cualquier lugar con conexión a internet.

disponible para Android y iPhone, permite seguir la señal en directo desde cualquier lugar con conexión a internet. Smart TV: si tu televisor es compatible, puedes acceder al sitio web o utilizar la aplicación correspondiente para disfrutar de la transmisión.

¿Se puede ver Telefe EN VIVO desde el extranjero?

Sí, aunque existen algunas limitaciones.

La señal internacional de Telefe y la disponibilidad del streaming pueden variar dependiendo del país desde donde intentes acceder. Algunos contenidos deportivos, como los partidos del Mundial, están sujetos a restricciones de derechos de transmisión, por lo que la emisión en vivo podría estar disponible únicamente para usuarios ubicados en Argentina.

Si te encuentras fuera del país, es recomendable consultar la disponibilidad del partido directamente en el sitio oficial de Mi Telefe o revisar cuál es el canal con derechos de transmisión en tu región.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Japón?

Brasil y Japón se enfrentarán este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Estos son los horarios del partido en diferentes países: