¡Un partidazo por los 16avos de final! Brasil y Japón se verán las caras hoy lunes 29 de junio en NRG Stadium (Estadio Houston). Tras superar la fase de grupos con éxito, el conjunto liderado por Carlo Ancelotti, Vinicius y Neymar quiere seguir haciendo historia y levantar su sexta Copa del Mundo. Sin embargo, la tarea no será sencilla. Al frente tendrá un equipo ordenado tácticamente y con jugadores peligrosos en la ofensiva.
Japón llegó a los dieciseisavos de final tras quedar segundo en el Grupo F, donde sumó cinco puntos. Está invicto en la Copa del Mundo y dio el golpe sobre la mesa tras igualar 2-2 con Países Bajos. Es por ello que la Camarinha deberá estar atento para evitar una sorpresa.
¿A qué hora juega Brasil vs. Japón en México y España?
En España, el partido de Brasil contra Japón empezará a las 19:00 horas. En las Islas Canarias el compromiso iniciará a las 18:00 horas.
En México, la hora en que empezará el partido entre Brasil vs. Japón por los 16avos de final del Mundial 2026 es a las 11:00 horas.
¿A qué hora juega Brasil vs. Japón en Estados Unidos?
El partido Brasil contra Japón se jugará a las 12:00 p.m. (horario en Texas). Horarios en Estados Unidos para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el emocionante partido.
|Zona horaria y localidades
|Hora
|Tiempo del Pacífico (PT) (Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas)
|12:30 p.m.
|Tiempo de la Montaña (MT) (Denver, Salt Lake City, Phoenix)
|1:30 p.m.
|Tiempo del Centro (CT) (Chicago, Houston, Dallas, Mineápolis)
|2:30 p.m.
|Tiempo del Este (ET) (Nueva York, Boston (sede), Miami, Washington D.C., Atlanta).
|1:00 p.m.
Canales TV de EE.UU. que pasan el Brasil vs. Japón EN VIVO por el Mundial 2026
Si estás en California, Texas, Florida, Nueva York u otro estado de los Estados Unidos, te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para ver el partido Alemania vs. Paraguay VIVO en español e inglés por la Copa Mundial FIFA 2026.
|Tipo de señal
|Canal/Plataforma
|Detalle
|TV por cable/satélite (inglés)
|FOX Network
|Señal principal de FOX con derechos del Mundial 2026 en EE. UU.
|TV por cable/satélite (inglés)
|FOX One
|Canal de la familia FOX que también emite partidos del Mundial 2026.
|TV abierta/ cable (español)
|Telemundo
|Señal en español con derechos de la Copa del Mundo 2026 en EE. UU.
Plataformas online y streaming en EE.UU
|Tipo de señal
|Plataforma
|Detalle
|Streaming (OTT, inglés)
|FuboTV
|Plataforma de TV online que integra la señal de FOX para el Mundial 2026
|Streaming (inglés)
|Tubi
|Servicio de streaming asociado a FOX con partidos del Mundial 2026.
|Streaming (inglés)
|Peacock
|Plataforma de NBC/Telemundo con señal del Mundial en EE. UU.
|Streaming (inglés)
|SiriusXM FC
|Audio en inglés con cobertura del partido.
|Radio en español
|Fútbol de Primera Radio
|Transmisión radial en español del encuentro
¿Dónde ver Brasil vs. Japón EN VIVO y EN DIRECTO en España y México?
En México, el duelo entre Brasil contra Japón será transmitido EN VIVO por ViX. Ingresa a la plataforma para que puedas seguir todas las emociones de este compromiso que promete cautivar de principio a fin.
En España, el partido entre Brasil y Japón será televisado EN DIRECTO por DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y La 2 cat.