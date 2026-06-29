¡Un partidazo por los 16avos de final! Brasil y Japón se verán las caras hoy lunes 29 de junio en NRG Stadium (Estadio Houston). Tras superar la fase de grupos con éxito, el conjunto liderado por Carlo Ancelotti, Vinicius y Neymar quiere seguir haciendo historia y levantar su sexta Copa del Mundo. Sin embargo, la tarea no será sencilla. Al frente tendrá un equipo ordenado tácticamente y con jugadores peligrosos en la ofensiva.

Japón llegó a los dieciseisavos de final tras quedar segundo en el Grupo F, donde sumó cinco puntos. Está invicto en la Copa del Mundo y dio el golpe sobre la mesa tras igualar 2-2 con Países Bajos. Es por ello que la Camarinha deberá estar atento para evitar una sorpresa.

HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 29/06/2026.- Cobertura oficial de RTVE PLAY y LA 1 HD ONLINE para ver el partido Brasil vs. Japón hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora juega Brasil vs. Japón en México y España?

En España, el partido de Brasil contra Japón empezará a las 19:00 horas. En las Islas Canarias el compromiso iniciará a las 18:00 horas.

En México, la hora en que empezará el partido entre Brasil vs. Japón por los 16avos de final del Mundial 2026 es a las 11:00 horas.

¿A qué hora juega Brasil vs. Japón en Estados Unidos?

El partido Brasil contra Japón se jugará a las 12:00 p.m. (horario en Texas). Horarios en Estados Unidos para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el emocionante partido.

Zona horaria y localidades Hora Tiempo del Pacífico (PT) (Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas) 12:30 p.m. Tiempo de la Montaña (MT) (Denver, Salt Lake City, Phoenix) 1:30 p.m. Tiempo del Centro (CT) (Chicago, Houston, Dallas, Mineápolis) 2:30 p.m. Tiempo del Este (ET) (Nueva York, Boston (sede), Miami, Washington D.C., Atlanta). 1:00 p.m.

Canales TV de EE.UU. que pasan el Brasil vs. Japón EN VIVO por el Mundial 2026

Si estás en California, Texas, Florida, Nueva York u otro estado de los Estados Unidos, te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para ver el partido Alemania vs. Paraguay VIVO en español e inglés por la Copa Mundial FIFA 2026.

Tipo de señal Canal/Plataforma Detalle TV por cable/satélite (inglés) FOX Network Señal principal de FOX con derechos del Mundial 2026 en EE. UU. TV por cable/satélite (inglés) FOX One Canal de la familia FOX que también emite partidos del Mundial 2026. TV abierta/ cable (español) Telemundo Señal en español con derechos de la Copa del Mundo 2026 en EE. UU.

Plataformas online y streaming en EE.UU

Tipo de señal Plataforma Detalle Streaming (OTT, inglés) FuboTV Plataforma de TV online que integra la señal de FOX para el Mundial 2026 Streaming (inglés) Tubi Servicio de streaming asociado a FOX con partidos del Mundial 2026. Streaming (inglés) Peacock Plataforma de NBC/Telemundo con señal del Mundial en EE. UU. Streaming (inglés) SiriusXM FC Audio en inglés con cobertura del partido. Radio en español Fútbol de Primera Radio Transmisión radial en español del encuentro

Conoce qué canales de TV abierta y dónde ver Brasil vs Japón EN VIVO por TV y Streaming Online este lunes 29 de junio por 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver Brasil vs. Japón EN VIVO y EN DIRECTO en España y México?

En México, el duelo entre Brasil contra Japón será transmitido EN VIVO por ViX. Ingresa a la plataforma para que puedas seguir todas las emociones de este compromiso que promete cautivar de principio a fin.

En España, el partido entre Brasil y Japón será televisado EN DIRECTO por DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y La 2 cat.