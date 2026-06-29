La selección de Japón afrontará este lunes 29 de junio el partido más importante de su historia en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando mida fuerzas contra su similar de Brasil en el NRG Stadium de Houston, Texas, desde las 14:00 horas de Brasilia (1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT). Los Samurai Blue dirigidos por Hajime Moriyasu buscará la hazaña para clasificar a los octavos de final, mientras que la Canarinha llega con la moral en alto tras sus dos últimas goleadas en la fase de grupos y el regreso de su estrella Neymar Jr. a las canchas. ¿Quieres ver el partido Brasil vs. Japón en vivo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos cómo seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.
¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Brasil vs. Japón por el Mundial 2026?
Los abonados de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir todas las incidencias del compromiso entre Brasil y Japón correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.
La transmisión estará disponible a través de los siguientes canales:
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
Además del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas y el mejor resumen de la jornada mundialista.
¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Brasil vs. Japón?
También podrás seguir el partido mediante DIRECTV GO (DGO), la plataforma oficial de streaming de DIRECTV que transmite los principales encuentros del Mundial FIFA 2026.
Para acceder únicamente necesitas una suscripción activa e ingresar desde cualquiera de los dispositivos compatibles.
Dispositivos compatibles con DGO
- Smart TV Samsung, LG y Android TV
- Amazon Fire TV Stick
- Apple TV
- Chromecast
- Teléfonos Android
- iPhone (iOS)
- Tablets Android y iPad
- Computadoras Windows y Mac mediante navegador web
¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Brasil vs. Japón?
La señal de DSports estará disponible para los suscriptores de DIRECTV en la mayor parte de Sudamérica.
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Brasil vs. Japón por el Mundial 2026
- Partido: Brasil vs. Japón, por los 16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.
- Fecha: Lunes, 29 de junio de 2026
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DIRECTV GO (DGO)
- Estadio: NRG Stadium
- Ciudad: Houston, Texas (Estados Unidos)
Horario en el mundo:
- Ecuador, Colombia y Perú: 12:00 p.m.
- Estados Unidos: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT
- Venezuela y Chile: 1:00 p.m.
- Argentina, Uruguay y Paraguay: 2:00 p.m.
- España: 7:00 p.m.
Japón afronta una auténtica final en el Mundial 2026. Después de clasificar a los dieciseisavos de final como el segundo lugar del Grupo F de forma invicta, sumando 5 puntos tras acumular una victoria y dos empates, el conjunto nipón afrontará un verdadero reto en la fase eliminatoria. La Verdeamarelha, clasificada como líder invicto del Grupo C con dos triunfos y un empate, fue de menos a más en el máximo torneo de selecciones de la FIFA, consolidándose como uno de los ataques más efectivos de la primera fase. Sigue toda la cobertura por DIRECTV EN VIVO, DSports EN DIRECTO y DGO ONLINE desde Texas.