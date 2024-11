Todo listo para ver la pelea de Jake Paul vs. Mike Tyson en un combate estelar que ha sido esperado por muchos meses, luego de la postergación que ocurrió a mediados de mayo. Este viernes 15 de noviembre, Paul y Tyson estarán cara a cara en el AT&T Stadium de Texas, combate que será transmitido por la plataforma de Netflix a nivel mundial. ¿A qué hora será y cómo ver la pelea? Aquí te cuento todos los detalles para seguir la transmisión.

Originalmente, Tyson debía enfrentar a Jake Paul, un ‘youtuber’ reconvertido a boxeador, el 20 de julio pero el combate fue pospuesto a finales de mayo después de que el excampeón de los pesos pesados fuera atendido por náuseas y mareos en un vuelo entre Miami y Los Ángeles. Los organizadores alegaron entonces que ‘Iron Mike’, quien cumplió 58 años el 30 de junio, había estado luchando con un “brote de úlcera” y debía reducir su ritmo de entrenamiento durante varias semanas.

Mira la pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul a través de la señal de Netflix, este viernes 15 de noviembre, desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas. (Foto: Netflix)

¿A qué hora ver Jake Paul vs. Mike Tyson en Estados Unidos?

La velada de Jake Paul vs. Mike Tyson será transmitida en Netflix Estados Unidos a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este y aproximadamente a las 11:00 p.m. estarán peleando en el combate estelar de la noche. Aquí te dejo con el resto de zonas horarias en USA.

Ciudades en USA Hora cartelera estelar Hora pelea estelar Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:00 p.m. ET 11:00 p.m. ET Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 7:00 p.m. CT 10:00 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. CT 9:00 p.m. MT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California. 5:00 p.m. CT 8:00 p.m. PT

¿A qué hora ver Jake Paul - Mike Tyson en España?

La pelea de Jake Paul vs. Mike Tyson en España iniciará a partir de las 2:00 a.m. en lo que será el arranque del evento, mientras que el combate estelar de la noche será a las 5:00 a.m. del sábado 16 de noviembre. Estos son los horarios peninsulares para ver la transmisión a través de Netflix.

¿Cómo ver pelea de Jake Paul vs. Mike Tyson en directo?

La pelea de boxeo va únicamente por la plataforma de streaming Netflix. Para ver el contenido de la plataforma, lo único que debes hacer es utilizar un dispositivo que sea compatible con el streaming en vivo y seguir los siguientes pasos:

Ingresa a iniciar sesión

Coloca tu cuenta de correo electrónico

Coloca tu contraseña

Ingresarás a la plataforma de inicio

Ingresa al evento de Jake Paul vs. Mike Tyson

Listo, podrás disfrutar de la pelea.

En caso no cuentes con una cuenta de Netflix, deberás crearla, pagando un costo de suscripción (dependiendo del país en el que te ubiques) y añadiendo una tarjeta de crédito o débito de la que se cobrarán mes a mes esta suscripción.

Cartelera de Jake Paul vs. Mike Tyson

Mike Tyson vs. Jake Paul, peso pesado

Katie Taylor (c) vs. Amanda Serrano 2, por el campeonato indiscutido femenino de peso superligero

Mario Barrios (c) vs. Abel Ramos, por el título wélter CMB

Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes

Mike Tyson vs. Jake Paul vía Netflix EN VIVO - Pelea de boxeo en el AT&T Stadium (Video: @Netflix)