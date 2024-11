Mike Tyson (récord 50-6), considerado como uno de los mejores boxeadores de la historia solo por detrás de Muhammad Ali (Cassius Clay), hace su esperado regreso al cuadrilátero tras 19 años de su retiro como profesional ante el youtuber convertido en boxeador, Jake Paul (10-1), este viernes 15 de noviembre (8 pm ET / 5 pm PT) en un combate pactado en 8 asaltos (dos minutos de duración por cada round) por la categoría peso pesado en el ring del AT&T Stadium de Arlington, Texas. La transmisión del evento de esta pelea de exhibición solo será posible de ver en la plataforma Netflix en todos los países del mundo sin excepción.

¿Cómo llega Mike Tyson a la pelea contra Jake Paul?

Con 58 años de edad, Iron Mike desea darle un último regalo a sus fieles fanáticos en este evento organizado por la promotora Most Valuable Promotions donde las reglas han sido modificadas por recomendación de la Comisión de Boxeo de Texas para seguridad de ambos púgiles. La primera de ellas, como mencionamos en la introducción de este artículo, será la cantidad de los rounds: ocho por dos minutos. Tradicionalmente, los combates son de doce asaltas por tres minutos.

Otra de las decisiones que vienen causando cierta controversia es la autorización del uso de guantes de 14 onzas para reducir el impacto del golpes. En el boxeo es común que los boxeadores utilicen guantes de 10 onzas en la división de los pesos pesados. No obstante, se aprobó que este combate tenga esa medida en particular que las hará más acolchadas.

El AT&T Stadium de Texas, el escenario del combate entre Mike Tyson y Jake Paul.

La última pelea PPV de Mike Tyson se registró el 11 de junio del 2005 en Washington DC cuando cayó frente al irlandés Kevin McBride vía TKO en el sexto asalto. Para ese tiempo ya no eran los años dorados de Kid Dynamite debido a una vida personal cubierta de escándalos y denuncias que le afectaron considerablemente. El tiempo ha querido darle una nueva oportunidad a Mike.

Últimas peleas de Mike Tyson en el boxeo

11/06/2005 | Mike Tyson perdió ante Kevin McBride por TKO (Round 6)

30/07/2004 | Mike Tyson perdió ante Danny Williams por KO (Round 4)

22/02/2003 | Mike Tyson venció a Clifford Étienne por KO (Round 1)

08/06/2002 | Mike Tyson perdió ante Lennox Lewis por KO (Round 8)

13/10/2001 | Mike Tyson venció a Brian Nielsen por TKO (Round 7)

20/10/2000 | Combate sin resultado entre Mike Tyson y Andrew Golota (Tyson falló en prueba de drogas)

24/06/2000 | Mike Tyson venció a Lou Savarese por TKO (Round 1)

29/01/2000 | Mike Tyson venció a Julius por TKO (Round 2)

23/10/1999 | Combate sin resultado entre Mike Tyson y Orlin Norris (Se detuvo el combate por falta de Tyson)

16/01/1999 | Mike Tyson venció a Francois Botha por KO (Round 5)

¿Cómo llega Jake Paul a la pelea contra Mike Tyson?

En tanto, Jake Paul ha tenido un extraño ascenso en el mundo del boxeo impulsado por las redes sociales. Desde que se subió al cuadrilátero ha enfrentado a una larga lista de peleadores de artes marciales mixtas, algunos legendarios del UFC, personalidades del streaming y otros deportistas.

Muchas de estas peleas han sido catalogadas como fraude a favor de Paul por expertos del boxeo. Sin embargo, nadie ha podido demostrar alguna prueba de ello. A la 27 años, Paul tendrá que batírselas contra Tyson. El terreno no le es ajeno después de haber derrotado a nombres como Ben Askren, Tyron Woodley, Anderson Silva o Nate Diaz.

Últimas peleas de Jake Paul en el boxeo

20/07/2024 | Jake Paul venció a Mike Perry por TKO (Round 6)

02/03/2024 | Jake Paul venció a Ryan Bourland por TKO (Round 1)

15/12/2024 | Jake Paul venció a Andre August por KO (Round 1)

05/08/2024 | Jake Paul venció a Nate Diaz por decisión unánime (Round 10)

26/02/2023 | Jake Paul perdió ante Tommy Fury por decisión dividida (Round 8)

29/08/2022 | Jake Paul venció a Anderson Silva por decisión unánime (Round 8)

18/12/2021 | Jake Paul venció a Tyron Woodley por KO (Round 6)

29/08/2021 | Jake Paul venció a Tyron Woodley por decisión dividida (Round 8)

17/04/2021 | Jake Paul venció a Ben Askren por KO (Round 1)

28/10/2020 | Jake Paul venció a Nate Robinson por KO (Round 2)

30/01/2020 | Jake Paul venció a AnEsonGib por TKO (Round 1)

El momento en el que el boxeador Mike Tyson arrancó de un mordisco un trozo de la oreja de su oponente Evander Holyfield durante una pelea.

Cartelera oficial entre Mike Tyson vs. Jake Paul

Peso pesado: Jake Paul vs. Mike Tyson

Peso superligero femenino: Katie Taylor vs. Amanda Serrano (Título mundial IBF, WBA, WBC y WBO)

Peso wélter: Mario Barrios vs. Abel Ramos (Título mundial de la WBC)

Peso supermediano: Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes

Peso supermediano femenino: Shadasia Green vs. Melinda Watpool (Título mundial de la WBO)

Peso superligero: Lucas Bahdi vs. Armando Casamonica

Peso pluma: Bruce Carrington vs. Dana Coolwell

¿A qué hora ver la pelea Mike Tyson vs. Jake Paul? Horarios en el mundo

La cartelera preliminar del evento Tyson vs. Paul inicia a las 5:30 pm ET (4:30 pm CT / 2:30 pm PT) en los Estados Unidos, mientras que la cartelera estelar inicia a las 8 pm ET (7 pm CT / 5 pm PT). Si te encuentras en el Reino Unido, podrás disfrutar de los combates desde las 22:30 horas (BST) y la principal a partir de las 00:00 horas (BST) del sábado 16 de noviembre.

Horarios por países del Tyson vs. Paul Cartelera preliminar Cartelera estelar Estados Unidos (ET) 5:30 pm 8 pm Estados Unidos (CT) 4:30 pm 7 pm Estados Unidos (MT) 3:30 pm 6 pm Estados Unidos (PT) 2:30 pm 5 pm México 16:30 19:00 Costa Rica 16:30 19:00 Nicaragua 16:30 19:00 El Salvador 16:30 19:00 Honduras 16:30 19:00 Guatemala 16:30 19:00 Perú 17:30 20:00 Panamá 17:30 20:00 Cuba 17:30 20:00 Ecuador 17:30 20:00 Colombia 17:30 20:00 Venezuela 18:30 21:00 Puerto Rico 18:30 21:00 Bolivia 18:30 21:00 Rep. Dominicana 18:30 21:00 Chile 19:30 22:00 Argentina 19:30 22:00 Uruguay 19:30 22:00 Paraguay 19:30 22:00 Brasil 19:30 22:00 Portugal 22:30 01:30 (16/11) Reino Unido 22:30 01:30 (16/11) Alemania 23:30 02:30 (16/11) Italia 23:30 02:30 (16/11) Francia 23:30 02:30 (16/11) España 23:30 02:30 (16/11)

¿Qué canal transmite Mike Tyson vs. Jake Paul? Dónde ver la pelea por TV y Streaming

Como indicamos líneas más arriba, el combate entre Mike Tyson y Jake Paul solo será transmitido por la plataforma online de NETFLIX en todos los países del mundo. Aquí te daremos a conocer los precios y planes de diferentes países, según la moneda local de tu región.

NETFLIX Estándar con anuncios Estándar Premium Estados Unidos $6.99 / Mensual $15.49 / Mensual $22.99 / Mensual México $99 MXN / Mensual $219 MXN / Mensual $299 MXN / Mensual Puerto Rico $6.99 / Mensual $15.49 / Mensual $22.99 / Mensual República Dominicana $4.99 / Mensual $7.99 / Mensual $10.99 / Mensual Canadá 5.99 CAD / Mensual 16.49 CAD / Mensual 20.99 CAD / Mensual España 6.99€ / Mensual 13.99€ / Mensual 19.99€ / Mensual Reino Unido (Inglaterra) £4.99 / Mensual £10.99 / Mensual £17.99 / Mensual Australia AU$7.99 / Mensual AU$18.99 / Mensual AU$25.99 / Mensual Nueva Zelanda NZ$14.99 / Mensual NZ$20.99 / Mensual NZ$27.99 / Mensual Japón 890 JPY / Mensual 1.590 JPY / Mensual 2.290 JPY / Mensual India ₹199 INR / Mensual ₹499 INR / Mensual ₹649 INR / Mensual Italia 6.99€ / Mensual 13.99€ / Mensual 19.99€ / Mensual Alemania 6.99€ / Mensual 13.99€ / Mensual 19.99€ / Mensual Francia 5.99€ / Mensual 13.99€ / Mensual 19.99€ / Mensual Argentina ARS4,299 / Mensual ARS7,199 / Mensual ARS9,699 / Mensual Colombia 18,900 COP / Mensual 29,900 COP / Mensual 44,900 COP / Mensual Chile $6,540 CLP / Mensual $9,190 CLP / Mensual $11,790 CLP / Mensual Perú PEN 28.90 / Mensual PEN 40.90 / Mensual PEN 52.90 / Mensual Uruguay $9.99 / Mensual $13.99 / Mensual $17.99 / Mensual Bolivia $3.99 / Mensual $5.99 / Mensual $7.99 / Mensual Venezuela $3.99 / Mensual $5.99 / Mensual $7.99 / Mensual Brasil R$20,90 / Mensual R$44.90 / Mensual R$59.90 / Mensual Paraguay $3.99 / Mensual $5.99 / Mensual $7.99 / Mensual Ecuador $4.99 / Mensual $7.99 / Mensual $10.99 / Mensual Guatemala $4.99 / Mensual $7.99 / Mensual $10.99 / Mensual El Salvador $4.99 / Mensual $7.99 / Mensual $10.99 / Mensual Panamá $4.99 / Mensual $8.99 / Mensual $12.99 / Mensual Costa Rica $8.99 / Mensual $12.99 / Mensual $15.99 / Mensual Nicaragua $3.99 / Mensual $5.99 / Mensual $7.99 / Mensual Honduras $4.99 / Mensual $7.99 / Mensual $10.99 / Mensual Cuba $3.99 / Mensual $5.99 / Mensual $7.99 / Mensual Portugal 7.99€ / Mensual 11.99€ / Mensual 15.99€ / Mensual

¿Quién narra la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul en Netflix?

La narración de la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul en Netflix estará a cargo de la periodista de CBS Sports, Kate Scott, acompañada del ex campeón mundial Andre Ward como analista principal. En los comentarios del ringside estarán Mauro Ranallo, Roy Jones Jr. y Rosie Perez, mientras que Sean Wheelock se encargará de las reglas y puntuaciones. Además, Ariel Helwani y Sibley Scoles serán los reporteros de campo del evento.

