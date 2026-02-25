El Real Madrid afronta una noche decisiva este miércoles 25 de febrero desde las 2:00 p.m. (CDMX) cuando reciba al Benfica en el Santiago Bernabéu, en el duelo de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026 . El conjunto blanco parte con una ligera ventaja tras imponerse por 1-0 en el encuentro de ida, resultado que lo coloca en una posición favorable para sellar su clasificación ante su afición. Con la presión propia de las grandes noches europeas, los merengues buscarán hacer valer su experiencia y jerarquía para avanzar a la siguiente fase del torneo más prestigioso del continente.

El primer enfrentamiento, disputado en el Estádio da Luz, se definió gracias a una anotación de Vinícius Júnior, quien volvió a ser determinante en un escenario exigente. Sin embargo, el partido también estuvo marcado por la polémica tras un acto racista que generó reacciones dentro y fuera del campo, incluyendo comentarios del técnico José Mourinho y muestras de respaldo hacia el delantero brasileño. Con este contexto, el choque en Madrid no solo representa una batalla por la clasificación, sino también un capítulo cargado de tensión, orgullo y ambición en el camino hacia la gloria europea.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Real Madrid vs. Benfica por los play-off de la Champions League 2026 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Real Madrid vs. Benfica por la ida de los play-off de la UEFA Champions League 2025-26.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver HBO MAX en vivo, Real Madrid vs. Benfica por los play-off de la Champions League 2026 en México?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de HBO MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual. Desde Android : descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV) , créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

: en tu dispositivo Android , créate una cuenta y suscríbete a Google Play. Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo el partido Real Madrid vs. Benfica

Evento : Champions League 2025-26

: Champions League 2025-26 Partido : Real Madrid vs. Benfica (Partido de vuelta de los play-off de la UCL)

: (Partido de vuelta de los play-off de la UCL) Fecha : Miércoles 25 de febrero de 2026

: Miércoles 25 de febrero de 2026 Hora : 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming : HBO MAX

: TNT | : HBO MAX Lugar: Santiago Bernabéu, Madrid (España)