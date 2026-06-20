La segunda jornada del Grupo E ofrece uno de los cruces más interesantes de la Copa Mundial FIFA 2026. Después de ganar en sus respectivos debuts, Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado 20 de junio en el BMO Field de Toronto con el liderato de la zona en juego. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann llega impulsado por la goleada 7-1 sobre Curazao gracias a las destacadas actuaciones de Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz y Leroy Sané, mientras que los Elefantes buscarán confirmar su gran momento tras sorprender a Ecuador con una victoria por 1-0 liderada por Franck Kessié, Sébastien Haller, Simon Adingra y Odilon Kossounou. El encuentro comenzará a las 15:00 horas de Colombia (4 p.m. ET / 1 p.m. PT) y podrá verse EN VIVO por GOL Caracol TV, además de las plataformas digitales Caracol Play y Ditu.

Los alemanes saben que una victoria les aseguraría prácticamente la clasificación a los octavos de final, mientras que Costa de Marfil intentará dar otro golpe sobre la mesa frente a una de las selecciones favoritas para conquistar el título. Con dos equipos que llegan en gran forma y seis puntos potencialmente decisivos en disputa, el choque promete ser uno de los más atractivos de toda la jornada mundialista.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo de Caracol TV. Además, el encuentro podrá seguirse por streaming mediante Caracol Play y Ditu, plataformas que ofrecerán cobertura completa del duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo E.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

La transmisión oficial del partido entre Alemania y Costa de Marfil por el Mundial 2026 estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país para seguir el encuentro en vivo.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Alemania vs. Costa de Marfil por la Copa Mundial FIFA 2026?

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro mediante radio también podrán hacerlo a través de la cadena Caracol Radio y sus frecuencias principales en Colombia.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM

Medellín: 90.3 FM y 750 AM

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM

Cali: 90.5 FM y 820 AM

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM

Cartagena: 1170 AM

Pereira: 950 AM

Manizales: 1180 AM

Cúcuta: 1090 AM

Pasto: 1280 AM

¿Qué otros contenidos transmite GOL Caracol antes y después de Alemania vs. Costa de Marfil?

Antes y después del partido entre Colombia y Uzbekistán por el Mundial 2026, GOL Caracol suele ofrecer previas, análisis, entrevistas y programas especiales relacionados con la selección colombiana. Para consultar la programación actualizada, ingresa a caracoltv.com/programacion.

Además, la señal deportiva de Caracol suele complementar la cobertura con estadísticas, reacciones de los protagonistas y contenido exclusivo relacionado con el desarrollo de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro entre Colombia y Uzbekistán por el Mundial 2026 mediante Caracol Play (play.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

Dispositivos compatibles con Caracol Play:

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android

iPad

Computadoras Windows y Mac

La señal también estará disponible mediante Ditu, la plataforma digital gratuita que complementa la cobertura deportiva de Caracol para los grandes eventos internacionales.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el partido entre Alemania y Costa de Marfil por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores ubicados en territorio colombiano.

Para ver el partido desde el extranjero:

Contrata una VPN segura y confiable con servidores en Colombia. Descarga e instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor colombiano. Ingresa al sitio web de Caracol TV o a Caracol Play. Busca la transmisión de Alemania vs. Costa de Marfil y disfruta de la cobertura en vivo.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Alemania vs. Costa de Marfil por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales de Caracol Televisión pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Una VPN permite obtener una dirección IP colombiana para acceder a determinados contenidos disponibles únicamente dentro del territorio nacional.

Resumen para ver Alemania vs. Costa de Marfil por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México, Argentina, Chile y Perú ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para determinados contenidos Configuración básica Instalar una VPN y conectarse a un servidor en Colombia Dispositivos compatibles Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles Plataforma de streaming Caracol Play y Ditu Beneficio principal Acceder a la cobertura desde cualquier lugar con conexión a internet Recomendación Verificar previamente la disponibilidad de la transmisión según tu ubicación

Cabe mencionar que Telemundo Deportes, Universo, FOX Network, FOX One y fuboTV son las señales oficiales encargadas de transmitir la Copa Mundial FIFA 2026 en los Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Partido: Alemania vs. Costa de Marfil

Alemania vs. Costa de Marfil Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E

Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 Horario: 15:00 horas de Colombia (4 p.m. ET / 1 p.m. PT)

15:00 horas de Colombia (4 p.m. ET / 1 p.m. PT) TV: GOL Caracol TV

GOL Caracol TV Streaming: Caracol Play y Ditu

Caracol Play y Ditu Estadio: BMO Field

BMO Field Ciudad: Toronto, Canadá

Toronto, Canadá Capacidad: 30,000 espectadores aproximadamente

Alemania intentará consolidar su condición de favorita y asegurar un lugar en la siguiente ronda, mientras que Costa de Marfil buscará demostrar que su victoria sobre Ecuador no fue casualidad. Con dos equipos que comenzaron ganando y el liderato del Grupo E en juego, el espectáculo está garantizado para los aficionados que seguirán la transmisión por GOL Caracol TV.

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, TyC Sports, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, Telefe, RCN, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE "DFB TEAM EN" EN FACEBOOK DE DFBTeamEN)