Duelo clave por el liderato del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026. Este sábado 20 de junio, desde el BMO Field de Toronto, no te pierdas el partido de Alemania vs. Costa de Marfil a través de la señal de Canal RCN desde las 3:00 p.m. hora Colombia, duelo de dos selecciones que debutaron con triunfo en este certamen. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguir el enfrentamiento minuto a minuto.
Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Alemania vs. Costa de Marfil por TV y Online
Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido del Mundial 2026 entre Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO EN DIRECTO este sábado 20 de junio de 2026.
|Ciudad Principal
|Plataforma Principal de TV
|Dial TDT (Señal Abierta)
|Diales de Cable (Suscripción)
|Transmisión Online (Streaming)
|Bogotá
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Medellín
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Cali
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Barranquilla
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Bucaramanga
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Cartagena
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Resto del País (Ciudades Menores/Regionales)
|TDT y Cable Local
|13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo)
|Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)
Otros Operadores Locales (Primeros canales)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
- Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.
- Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).
- Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.
Horario, TV y dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO desde Colombia
- Fecha: Sábado 20 de junio de 2026
- Lugar: BMO Field de Toronto, Canadá
- Horario: 3:00 p.m. Colombia
- Canal TV: Canal RCN
- Streaming: RCN App