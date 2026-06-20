Duelo clave por el liderato del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026. Este sábado 20 de junio, desde el BMO Field de Toronto, no te pierdas el partido de Alemania vs. Costa de Marfil a través de la señal de Canal RCN desde las 3:00 p.m. hora Colombia , duelo de dos selecciones que debutaron con triunfo en este certamen. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguir el enfrentamiento minuto a minuto.

TORONTO (CANADÁ), 20/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO EN DIRECTO ONLINE hoy por la Jornada 2 del grupo E del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Alemania vs. Costa de Marfil por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido del Mundial 2026 entre Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO EN DIRECTO este sábado 20 de junio de 2026.

Ciudad Principal Plataforma Principal de TV Dial TDT (Señal Abierta) Diales de Cable (Suscripción) Transmisión Online (Streaming) Bogotá Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

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App RCN Medellín Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Cali Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Barranquilla Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

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App RCN Bucaramanga Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Cartagena Señal Abierta y TDT 13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD) Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)

Tigo/UNE: 103 (SD/HD)

DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD) RCN En Vivo (Sitio Web)

App RCN Resto del País (Ciudades Menores/Regionales) TDT y Cable Local 13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo) Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)

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Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.

Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo de TDT, lo que facilita la sintonización. Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).

En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el o sus plataformas de (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional). Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.

Horario, TV y dónde ver Alemania vs. Costa de Marfil EN VIVO desde Colombia

Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 Lugar: BMO Field de Toronto, Canadá

BMO Field de Toronto, Canadá Horario: 3:00 p.m. Colombia

3:00 p.m. Colombia Canal TV: Canal RCN

Canal RCN Streaming: RCN App