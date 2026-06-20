Ecuador y Curazao se enfrentarán este sábado 21 de junio por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, desde las 17:00 (hora de Quito) , en un duelo que puede definir el futuro de la Tri en la competición. ¿Quieres ver GRATIS el partido en vivo y en directo desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? Para el público ecuatoriano estará a cargo del Canal 5 de Teleamazonas en señal abierta, cableoperadores y streaming.

¿Qué canales transmiten el partido entre Ecuador vs. Curazao y a qué hora comienza? Revisa la guía completa en Depor. (Foto: Getty)

¿Dónde ver TELEAMAZONAS EN VIVO GRATIS, partido Ecuador vs. Curazao por la Copa del Mundo 2026?

En el Canal 5 de la televisión abierta podrás captar la señal gratuita de Teleamazonas en todos los rincones del Ecuador. También puedes ver en los cableoperadores de DIRECTV, TV Cable, Inter Satelital y Claro TV. Estos son los números que debes marcar para ver el partido Ecuador vs. Costa de Marfil por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa del Mundo 2026.

Canal 180 de DirecTV

Canal 3043 de Inter Satelital

Canal 8 de TV Cable (Ambato)

Canal 11 de TV Cable (Cuenca)

Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)

Canal 13 de TV Cable (Ibarra)

Canal 5 de TV Cable (Loja)

Canal 11 de TV Cable (Machala)

Canal 5 de TV Cable (Manta)

Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)

Canal 5 de TV Cable (Quito)

Señal Satelital de Claro TV

¿Cómo ver GRATIS el partido Ecuador vs. Curazao por la Copa del Mundo 2026 EN VIVO GRATIS por Internet?

Desde el sitio web de Teleamazonas podrás seguir el partido Ecuador vs. Curazao por la Jornada 2 del Grupo E de la Copa del Mundo 2026 GRATIS en línea desde tu televisor Smart TV, teléfono celular, Tablet y PC.

Plataforma / operador Canal / acceso para ver Teleamazonas Detalle de uso para el partido Ecuador vs. Curazao TV abierta en Ecuador Canal 5 de Teleamazonas a nivel nacional Señal abierta y gratuita en todo el país; basta con antena de TV para sintonizar Canal 5. Televisión digital terrestre (TDT) Señal nacional de Teleamazonas Recepción en alta calidad en Quito y principales ciudades con TDT activa. DIRECTV Ecuador Canal 180 de DIRECTV Transmisión del canal Teleamazonas dentro de la grilla de TV paga; solo elegir el canal 180. Inter Satelital Canal 3043 de Inter Satelital Teleamazonas disponible para abonados de TV satelital; acceso al partido desde ese dial. TV Cable – Ambato Canal 8 de TV Cable Ambato Teleamazonas incluido en el paquete básico; sintonizar Canal 8. TV Cable – Cuenca Canal 11 de TV Cable Cuenca Emisión de la señal de Teleamazonas en la ciudad y alrededores. TV Cable – Guayaquil Canal 5 de TV Cable Guayaquil Teleamazonas en el mismo número de canal 5 dentro del operador. TV Cable – Ibarra Canal 13 de TV Cable Ibarra Señal local de Teleamazonas en la grilla de TV por cable. TV Cable – Loja Canal 5 de TV Cable Loja Partido disponible por Teleamazonas en Canal 5 del operador. TV Cable – Machala Canal 11 de TV Cable Machala Teleamazonas entre los canales básicos del sistema. TV Cable – Manta Canal 5 de TV Cable Manta Transmisión del partido a través de la señal nacional de Teleamazonas. TV Cable – Portoviejo Canal 5 de TV Cable Portoviejo Teleamazonas para la zona de Manabí por este dial. TV Cable – Quito Canal 5 de TV Cable Quito Señal capitalina de Teleamazonas en TV por cable. Claro TV Satelital Señal satelital de Claro TV (canal asignado a Teleamazonas) Teleamazonas incluido en la parrilla de Claro TV; el usuario debe ubicarlo en la guía de canales. Streaming oficial Teleamazonas Sitio web y sección “En Vivo” de Teleamazonas Transmisión online del partido desde Ecuador; disponible en Smart TV, celular, tablet y PC

Ecuador vs. Curazao por la Copa del Mundo 2026: fecha, horario, lugar y dónde verlo

Día : 20-06-2026

: 20-06-2026 Evento : Ecuador vs. Curazao por la Jornada 2 del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Ecuador vs. Curazao por la Jornada 2 del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Hora : 19:00 de Quito

: 19:00 de Quito TV : Teleamazonas

: Teleamazonas Streaming : Sitio web de Teleamazonas

: Sitio web de Teleamazonas Sede: Arrowhead Stadium, Kansas City (EE.UU.)