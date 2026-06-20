Los márgenes de error comienzan a desaparecer para Ecuador en el Mundial 2026. Después de un estreno que dejó más preocupación que certezas, la Tri regresa al escenario internacional con la obligación de responder cuando enfrente a Curazao este sábado 20 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El balón empezará a rodar a las 19:00 horas de Quito (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT), en un duelo que podría marcar el rumbo de ambos seleccionados dentro del Grupo E. La transmisión EN VIVO para gran parte de Sudamérica estará disponible a través de DIRECTV Sports y la plataforma digital DGO.

El conjunto ecuatoriano dirigido por Sebastián Beccacece necesita recuperar terreno tras la derrota sufrida frente a Costa de Marfil en la jornada inaugural. Aunque mostró pasajes de buen fútbol, la falta de contundencia terminó pasándole factura y ahora se encuentra ante la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por un boleto a los octavos de final. Del otro lado, Curazao llega con la misma urgencia luego de caer ante Alemania en su debut mundialista.

La responsabilidad ofensiva volverá a recaer sobre referentes como Enner Valencia, mientras que la creatividad de Moisés Caicedo y el desequilibrio de Kendry Páez aparecen como piezas fundamentales para inclinar la balanza a favor de la Tri. En defensa, nombres como Piero Hincapié y Willian Pacho aportan solidez a un equipo que aspira a imponer condiciones desde el primer minuto. Curazao, sin embargo, buscará dar el golpe con la experiencia de Leandro Bacuna, Juninho Bacuna y Jürgen Locadia, futbolistas acostumbrados a competir en escenarios exigentes.

Si planeas seguir cada jugada desde tu celular, computadora, tableta o Smart TV, aquí encontrarás toda la información sobre los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán Ecuador vs. Curazao EN VIVO y EN DIRECTO para Sudamérica.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del encuentro entre Ecuador y Curazao por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026.

Los canales oficiales de DSports son los siguientes:

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

Además de la señal televisiva, los suscriptores podrán disfrutar de programación especial, análisis previos, entrevistas exclusivas y cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026 mediante los canales deportivos de DIRECTV.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Ecuador vs. Curazao?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver los partidos más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026, incluido el choque entre Ecuador y Curazao por la fecha 2 del Grupo E. El servicio está disponible en teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

Para acceder a DGO solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store según el dispositivo que utilices.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

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Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android

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Computadoras Mac mediante navegador web

La plataforma permite seguir la transmisión en vivo, acceder a repeticiones, estadísticas y contenido adicional relacionado con la Copa Mundial FIFA 2026.

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Ecuador vs. Curazao?

La señal de DIRECTV Sports y DGO estará disponible en varios países de Sudamérica:

País Canal TV Streaming Ecuador DIRECTV Sports Ecuador DGO Argentina DIRECTV Sports DGO Chile DIRECTV Sports DGO Colombia DIRECTV Sports Colombia DGO Perú DIRECTV Sports Perú DGO Uruguay DIRECTV Sports Uruguay DGO Venezuela DIRECTV Sports Venezuela DGO

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. Curazao, por la fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026

Ecuador vs. Curazao, por la fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 19:00 horas de Ecuador, Perú y Colombia; 20:00 horas ET; 17:00 horas PT; 21:00 horas de Argentina, Chile y Uruguay; 02:00 horas de España (domingo 21 de junio)

19:00 horas de Ecuador, Perú y Colombia; 20:00 horas ET; 17:00 horas PT; 21:00 horas de Argentina, Chile y Uruguay; 02:00 horas de España (domingo 21 de junio) Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium

GEHA Field at Arrowhead Stadium Ciudad: Kansas City, Misuri (Estados Unidos)

Kansas City, Misuri (Estados Unidos) Capacidad: 76,416 espectadores aproximadamente

La presión está del lado ecuatoriano, pero también la ilusión. Una victoria permitiría a la Tri recuperar terreno en el Grupo E y llegar con opciones reales de clasificación a la última jornada del Mundial 2026. Para millones de aficionados en Sudamérica, DIRECTV Sports y DGO serán la ventana para seguir un encuentro que puede definir buena parte del futuro de Ecuador en la máxima cita del fútbol.

Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DGO, ESPN, FLOW Sports, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FEF EN X DE @FEFecuador)