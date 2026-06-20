KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 20/06/2026.- Cobertura oficial de DGO y DIRECTV SPORTS EN VIVO GRATIS para ver el partido de Ecuador vs. Curazao hoy por la Jornada 2 del grupo E del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE DENNIS AGYEMAN PARA SPAIN DPPI Y AFP
KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 20/06/2026.- Cobertura oficial de DGO y DIRECTV SPORTS EN VIVO GRATIS para ver el partido de Ecuador vs. Curazao hoy por la Jornada 2 del grupo E del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE DENNIS AGYEMAN PARA SPAIN DPPI Y AFP
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Los márgenes de error comienzan a desaparecer para Ecuador en el Mundial 2026. Después de un estreno que dejó más preocupación que certezas, la Tri regresa al escenario internacional con la obligación de responder cuando enfrente a Curazao este sábado 20 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El balón empezará a rodar a las 19:00 horas de Quito (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT), en un duelo que podría marcar el rumbo de ambos seleccionados dentro del Grupo E. La transmisión EN VIVO para gran parte de Sudamérica estará disponible a través de DIRECTV Sports y la plataforma digital DGO.

El conjunto ecuatoriano dirigido por Sebastián Beccacece necesita recuperar terreno tras la derrota sufrida frente a Costa de Marfil en la jornada inaugural. Aunque mostró pasajes de buen fútbol, la falta de contundencia terminó pasándole factura y ahora se encuentra ante la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por un boleto a los octavos de final. Del otro lado, Curazao llega con la misma urgencia luego de caer ante Alemania en su debut mundialista.

La responsabilidad ofensiva volverá a recaer sobre referentes como Enner Valencia, mientras que la creatividad de Moisés Caicedo y el desequilibrio de Kendry Páez aparecen como piezas fundamentales para inclinar la balanza a favor de la Tri. En defensa, nombres como Piero Hincapié y Willian Pacho aportan solidez a un equipo que aspira a imponer condiciones desde el primer minuto. Curazao, sin embargo, buscará dar el golpe con la experiencia de Leandro Bacuna, Juninho Bacuna y Jürgen Locadia, futbolistas acostumbrados a competir en escenarios exigentes.

Si planeas seguir cada jugada desde tu celular, computadora, tableta o Smart TV, aquí encontrarás toda la información sobre los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán Ecuador vs. Curazao EN VIVO y EN DIRECTO para Sudamérica.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del encuentro entre Ecuador y Curazao por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026.

Los canales oficiales de DSports son los siguientes:

  • Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
  • Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
  • Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
  • Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

Además de la señal televisiva, los suscriptores podrán disfrutar de programación especial, análisis previos, entrevistas exclusivas y cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026 mediante los canales deportivos de DIRECTV.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Ecuador vs. Curazao?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver los partidos más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026, incluido el choque entre Ecuador y Curazao por la fecha 2 del Grupo E. El servicio está disponible en teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

Para acceder a DGO solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store según el dispositivo que utilices.

Dispositivos compatibles con DGO

  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Amazon Fire TV Stick
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Teléfonos Android
  • iPhone (iOS)
  • Tablets Android
  • iPad
  • Computadoras Windows
  • Computadoras Mac mediante navegador web

La plataforma permite seguir la transmisión en vivo, acceder a repeticiones, estadísticas y contenido adicional relacionado con la Copa Mundial FIFA 2026.

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Ecuador vs. Curazao?

La señal de DIRECTV Sports y DGO estará disponible en varios países de Sudamérica:

PaísCanal TVStreaming
EcuadorDIRECTV Sports EcuadorDGO
ArgentinaDIRECTV SportsDGO
ChileDIRECTV SportsDGO
ColombiaDIRECTV Sports ColombiaDGO
PerúDIRECTV Sports PerúDGO
UruguayDIRECTV Sports UruguayDGO
VenezuelaDIRECTV Sports VenezuelaDGO

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

  • Partido: Ecuador vs. Curazao, por la fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026
  • Horario: 19:00 horas de Ecuador, Perú y Colombia; 20:00 horas ET; 17:00 horas PT; 21:00 horas de Argentina, Chile y Uruguay; 02:00 horas de España (domingo 21 de junio)
  • Fecha: Sábado 20 de junio de 2026
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DIRECTV GO (DGO)
  • Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium
  • Ciudad: Kansas City, Misuri (Estados Unidos)
  • Capacidad: 76,416 espectadores aproximadamente

La presión está del lado ecuatoriano, pero también la ilusión. Una victoria permitiría a la Tri recuperar terreno en el Grupo E y llegar con opciones reales de clasificación a la última jornada del Mundial 2026. Para millones de aficionados en Sudamérica, DIRECTV Sports y DGO serán la ventana para seguir un encuentro que puede definir buena parte del futuro de Ecuador en la máxima cita del fútbol.

TELEAMAZONAS, DIRECTV, TELEMUNDO y ESPN EN VIVO - ver partido Ecuador vs. Curazao por TV y Online | Fútbol | VIDEO
Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DGO, ESPN, FLOW Sports, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FEF EN X DE @FEFecuador)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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