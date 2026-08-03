Netflix ya tiene marcada en el calendario la despedida de uno de sus tanatorios más populares. Y es que la comedia negra española “Muertos S.L.”, firmada por Laura y Alberto Caballero, afronta su cuarta y última temporada antes de bajar el telón definitivamente. Así, si disfrutabas siguiendo las desventuras de la funeraria Torregrosa, aquí Gestión Mix te revela la fecha de estreno de sus episodios finales y los detalles clave sobre esta salida inesperada de las pantallas. ¡Ya es hora de ir haciendo espacio en la agenda!

Vale precisar que la producción no nació en Netflix: en realidad, arrancó su camino en Movistar Plus+ y, tras dos temporadas ahí, se trasladó al servicio de streaming de la “N” roja, donde ya emitió su tercera entrega.

De esta manera, a lo largo de los años, conquistó al público que disfruta del humor incómodo y de los conflictos generacionales dentro de un ambiente laboral disfuncional.

LA TRAMA DE LA TEMPORADA FINAL DE “MUERTOS S.L.”

La última tanda de episodios de “Muertos S.L.” gira en torno a una gran incógnita: quién se queda con el codiciado sillón de director de la funeraria Torregrosa.

De acuerdo con Netflix, Chemi (Diego Martín) propone ocupar el puesto “solo un ratito” para dejar su huella antes de cederle el cargo a Dámaso (Carlos Areces).

Esa decisión frustra al comercial, que se debate entre intentar hundir a su nuevo jefe o adularlo sin disimulo.

Entonces, mientras Chemi no deja de darle vueltas a todo, empieza a aplicar medidas que podrían funcionar en cualquier negocio, menos en un tanatorio.

Importante: la temporada está producida por Contubernio Films, dirigida por Laura Caballero y escrita por Alberto Caballero junto a Daniel Deorador, Julián Sastre y Nando Abad.

EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “MUERTOS S.L.”

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA FINAL DE “MUERTOS S.L.”

La temporada 4 de “Muertos S.L.” se estrena el viernes 7 de agosto del 2026 a nivel global en Netflix.

Cabe resaltar que los seis episodios que componen esta entrega final llegan todos juntos el mismo día.

Por lo tanto, para disfrutar de los capítulos sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿CÓMO SE DIO A CONOCER LA CANCELACIÓN DE “MUERTOS S.L.”?

Netflix anunció el final de “Muertos S.L”. por sorpresa, sin que trascendieran los motivos concretos detrás de la decisión.

Lo cierto que no había señales previas de desgaste en la audiencia, lo cual hizo que la noticia cayera como un baldazo de agua fría entre los seguidores de la serie.

Además, esta cancelación se suma a un momento particular para los hermanos Caballero: “Muertos S.L.” se convierte en la tercera producción vinculada a ellos que cierra etapa este 2026, después de la cancelación de “Por el amor de Dios” antes de iniciar su rodaje y del anuncio del final de “Machos Alfa” tras su sexta temporada.

Salva Reina como Nino en una escena de la temporada 4 de la serie española "Muertos S.L." (Foto: Netflix)