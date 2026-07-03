Colombia y Ghana protagonizarán este viernes 3 de julio desde las 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. (PT) un duelo sin cuartel por los 16avos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Tras quedar primeros en el Grupo K, los Cafeteros de Néstor Lorenzo destacan por su sólido circuito defensivo, el liderazgo de James Rodríguez y la ofensiva encabezada por Luis Díaz; mientras que Las Estrellas Negras dirigidas por Carlos Queiroz llegó a esta instancia como uno de los mejores terceros proveniente del Grupo L. La transmisión oficial del partido Colombia vs. Ghana en los Estados Unidos estará disponible a través de Telemundo Deportes, Universo y Fox Sports 1 (FS1), además de la plataforma de streaming como Peacock.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Colombia – Ghana por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Colombia vs. Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026?

Para ver la transmisión de Telemundo Deportes en streaming, necesitas la aplicación oficial con acceso de proveedor de TV. También puedes utilizar plataformas OTT compatibles con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026.

Plataforma de streaming Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026 App Telemundo (iOS y Android) Permite ver la programación en vivo de Telemundo iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. También ofrece contenido bajo demanda, resúmenes, entrevistas y acceso a eventos deportivos especiales compatibles con Chromecast y AirPlay. Peacock La plataforma oficial de NBCUniversal ofrece cobertura de gran parte de los contenidos de Telemundo Deportes, además de programas especiales, análisis y contenido complementario del Mundial 2026. Hulu + Live TV Incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos. Su disponibilidad puede variar según la ciudad donde se encuentre el usuario. YouTube TV Permite acceder a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados, además de DVR ilimitado en la nube y acceso desde múltiples dispositivos. fuboTV Es una de las plataformas preferidas por los aficionados al deporte debido a su amplia oferta de canales deportivos, incluyendo Telemundo, Universo y FS1 en mercados compatibles. FOX One La plataforma oficial de FOX permitirá seguir la transmisión en inglés del encuentro mediante Fox Sports 1 para usuarios con suscripción o proveedor autorizado.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Colombia vs. Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026 en EE. UU.?

Te presentamos la guía de la lista de canales para que puedas disfrutar de la señal de Telemundo según tu operador de cable o televisión satelital dentro de Estados Unidos.

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal abierta

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal abierta

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal abierta

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal abierta

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canales 5.3 y 44 de señal abierta

Canal 4 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal abierta

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Los Ángeles, California

Telemundo 52 en señal abierta

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal abierta

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Colombia vs. Ghana ONLINE por Peacock?

La plataforma Peacock ofrecerá acceso a la cobertura en español del Mundial 2026 para los usuarios ubicados en Estados Unidos. El servicio es compatible con:

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Roku

Chromecast

iPhone y iPad

Teléfonos Android

Computadoras Windows y Mac

Peacock forma parte de las plataformas oficiales que distribuyen la cobertura del Mundial 2026 junto a Telemundo para el mercado estadounidense.

KANSAS CITY, MISURI, (ESTADOS UNIDOS), 3/07/2026.- Canal RCN te llevará EN VIVO el partido de Colombia vs. Ghana hoy viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Kansas City, Misuri, Estados Unidos. Imagen de la selección colombiana con composición de Jesús Yupanqui.

Precios de Peacock en Estados Unidos

Plan Precio mensual Precio anual Peacock Select $7.99 al mes $79.99 al año Peacock Premium $10.99 al mes $109.99 Peacock Premium Plus $16.99 al mes $169.99

Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026: horarios, canales y dónde juegan

Partido: Colombia vs. Ghana

Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – 16avos de final

Fecha: Viernes, 3 de julio de 2026

Hora: 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT

Canales de TV: Telemundo, Universo y Fox Sports 1 (FS1)

Streaming: Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, FOX One, fuboTV, Hulu + Live TV y YouTube TV

Lugar: Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos)

Colombia y Ghana se enfrentan esteviernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN. Win Sports, Ditu, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports, Universo y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)