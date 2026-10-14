La fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 nos trae partidos imperdibles y en la segunda jornada el Real Madrid de José Mourinho visitará a la Roma este miércoles 14 de octubre desde la 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de CDMX) / 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT en el césped del Staadio Olímpico de la capital italiana. En México, la señal de FOX One transmitirá el partido Real Madrid vs. Roma para todos sus suscriptores. A continuación, te detallamos cómo conectarte a la plataforma de streaming desde el dispositivo móvil de tu preferencia.

ROMA, LAZIO (ITALIA), 14/10/2026. Revisa la guía de canales para ver el partido Real Madrid vs. Roma que se realizará en el Estadio Olímpico de Roma por la Champions League. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Real Madrid vs. Roma por la Champions League 2026-27?

El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

Eventos y Deportes Incluidos

Competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana.​

Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa Italiana.​

Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.​

Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).​

Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.​

Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).​

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la Cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el Real Madrid vs. Roma por la Champions League 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid vs. Roma

Torneo : UEFA Champions League 2026-27

: UEFA Champions League 2026-27 Partido : Real Madrid vs. Roma, por la segunda jornada de la fase de liga

: Real Madrid vs. Roma, por la segunda jornada de la fase de liga Horario : 13:00 Tiempo del Centro de México

: 13:00 Tiempo del Centro de México Canales TV : FOX One

: FOX One Lugar: Stadio Olímpico de Roma (Italia)

El Real Madrid vs. Roma EN VIVO y EN DIRECTO promete emociones en la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, con el conjunto merengue visitando el Estadio Olímpico de Roma, Italia, este miércoles 14 de octubre, en busca de sumar puntos importantes en su camino hacia la siguiente ronda del torneo europeo. La transmisión del partido estará disponible por ESPN y Disney Plus Premium en Perú y otros países de Sudamérica, mientras que en México podrá seguirse a través de FOX y sus plataformas digitales, y en España mediante Movistar Plus+. Conoce aquí cómo ver el Real Madrid vs. Roma en vivo, qué canales televisan el encuentro y dónde seguir el partido online por streaming, además de los horarios correspondientes según tu país. (VIDEO DE X: @REALMADRID)