Real Madrid y Roma medirán fuerzas este miércoles 14 de octubre en el Estadio Olímpico por la Jornada 2 de la fase de liga de la Champions League 2026. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Real Madrid vs. Roma por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Roma en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Roma por la Champions League 2026 este miércoles 14 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Roma?

Este miércoles 14 de octubre se podrá ver el Real Madrid vs. Roma por la Champions League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, Univision NOW, UniMÁS

México: FOX One

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile

Brasil: Max Brazil

Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile

Paraguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Guatemala: Disney+ Premium Norte

Honduras: Disney+ Premium Norte

Panamá: Disney+ Premium Norte