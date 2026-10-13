Barcelona enfrentará a Galatasaray hoy martes 13 de octubre por la segunda jornada de la fase liga de la Champions League en el RAMS Park de la ciudad de Estambul. El partido empezará a las 13:00 horas (horario en México). El equipo de Lamine Yamal, Raphinha y Rodri buscará su segundo triunfo en la máxima competición de equipos del fútbol europeo y, además, consolidarse como uno de los principales candidatos para llevarse el título. Su gran momento en LaLiga, donde ganaron todos sus compromisos, emociona a sus hinchas.

Sin embargo, la tarea no será sencilla. Si bien es cierto que Barcelona se perfila como favorito, Galatasaray es un equipo que se crece con el aliento de su gente. Además, el entrenador Okan Buruk es pragmático. No tiene problemas en ceder el balón a su rival y cerrar sus líneas defensivas. Cuenta con jugadores rápidos que buscan el error de su rival.

¿Dónde ver FOX EN VIVO, FC Barcelona vs. Galatasaray hoy por la Champions League?

Si tienes televisión de paga con izzi o SKY, puedes localizar las señales FOX y FOX+ en los siguientes canales. La numeración fue anunciada para ambos operadores a partir del 31 de agosto de 2026.

Operador FOX FOX+ izzi 502 540 SKY 1551 HD 1565 HD

Estos números corresponden a las señales de televisión, no a una numeración universal de FOX One. Además, no garantizan que Barcelona vs. Galatasaray se transmita por esos canales. Revisa la guía de tu operador para confirmar si el partido está programado.

ESTAMBUL (TURQUÍA), 13/10/2026.- Cobertura oficial de FOX One y FOX Plus EN VIVO ONLINE para mirar el partido FC Barcelona vs. Galatasaray hoy por la Jornada 2 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-27 en el RAMS Park de la ciudad de Estambul, Turquía. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver Barcelona vs. Galatasaray online por streaming?

Estas son las opciones que debes revisar para seguir el encuentro desde México:

HBO Max: consulta la disponibilidad del partido en la programación deportiva de la plataforma.

consulta la disponibilidad del partido en la programación deportiva de la plataforma. TNT Sports: Verifica la señal correspondiente en tu proveedor de televisión de paga.

Verifica la señal correspondiente en tu proveedor de televisión de paga. FOX: figura entre las señales mencionadas para Latinoamérica por el FC Barcelona; confirma su programación para México.

figura entre las señales mencionadas para Latinoamérica por el FC Barcelona; confirma su programación para México. FOX One: Consulta la guía oficial en foxone.mx para comprobar si el encuentro está incluido en la oferta disponible para tu región.

La disponibilidad de cada partido depende de los derechos de transmisión y del servicio contratado. Que una competición forme parte del catálogo de una plataforma no significa que todos sus encuentros estén disponibles en ella.

¿Qué ofrece FOX One en México?

FOX One es una plataforma de contenidos deportivos y entretenimiento que reúne transmisiones en vivo y programación bajo demanda. Su oferta puede incluir fútbol nacional e internacional, automovilismo, boxeo y deportes estadounidenses, entre otras competiciones.

Entre los torneos asociados a la programación de FOX figuran la Liga MX, la Liga MX Femenil, la CONCACAF Champions Cup, la UEFA Champions League, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Bundesliga y distintas competiciones de motor y béisbol.

La disponibilidad de cada competición y partido está sujeta a los derechos vigentes, la región y las condiciones del servicio contratado. Por ello, conviene comprobar qué encuentros están incluidos antes de elegir una plataforma.