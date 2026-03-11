Atento al partidazo. Real Madrid y Manchester City se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 11 de marzo en el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 . El compromiso está programado para comenzar a las 2:00 p.m. (CDMX) y en México podrá verse a través de FOX One. A continuación, revisa todos los detalles para seguir la transmisión del duelo sin perderte ninguna jugada.

El conjunto merengue llega a este enfrentamiento tras imponerse 2-1 al Celta de Vigo en LaLiga, resultado que le permite mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato. Por su parte, el equipo dirigido por Pep Guardiola arriba con confianza luego de vencer 3-1 al Newcastle en la FA Cup, además de ocupar la segunda posición en la Premier League, lo que anticipa un choque de alto nivel entre dos de los clubes más poderosos del fútbol europeo.

A balanced run so far ⚖️ pic.twitter.com/Nh1wlkHRMi — Manchester City (@ManCity) March 10, 2026

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Real Madrid vs. Manchester City por Champions League 2025-26?

El partido Real Madrid vs. Manchester City por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League podrá seguirse en México gracias a FOX One . Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City?

Si quieres ver partidos como Real Madrid vs. Manchester City la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO: dónde ver, TV y horario

Evento : UEFA Champions League 2025-26

: UEFA Champions League 2025-26 Partido : Real Madrid vs. Manchester City (Partido de ida de octavos de final)

: Real Madrid vs. Manchester City (Partido de ida de octavos de final) Fecha : Miércoles 11 de marzo de 2026

: Miércoles 11 de marzo de 2026 Hora : 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : FOX One

: FOX One Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid