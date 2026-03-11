¡El Santiago Bernabéu se viste de gala para una final anticipada! Si buscas cómo ver Real Madrid vs. Manchester City en vivo gratis, prepárate para el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League 2026. El pitazo inicial será este miércoles 10 de marzo a partir de las 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT, una cita obligatoria para todo fanático del fútbol que quiera vivir la emoción de la Orejona en directo.

El Real Madrid llega con sed de revancha tras haber caído ante los “Citizens” en la fase de liga, siendo esa su única derrota en casa este torneo. Bajo el mando de Álvaro Arbeloa, los merengues vienen motivados tras vencer al Celta de Vigo, aunque enfrentan una plaga de lesiones que incluye a Jude Bellingham, Rodrygo y David Alaba. La gran duda para el madridismo es la presencia de Kylian Mbappé, quien podría ser la pieza clave para romper el empate histórico de seis victorias por bando entre estos dos colosos de Europa. ¡La mística blanca se pone a prueba ante el actual campeón inglés!

Por su parte, el Manchester City de Pep Guardiola aterriza en Madrid tras una contundente victoria 3-1 ante el Newcastle en la FA Cup. Los visitantes sellaron su pase directo a octavos demostrando un dominio absoluto fuera de casa, sumando siete puntos vitales como visitantes en la fase previa. Aunque no contarán con Mateo Kovacic ni Josko Gvardiol por lesión, el City confía en su juego de posesión para silenciar el Bernabéu una vez más. Conocer las alineaciones confirmadas será vital antes del encuentro, ya que ambos estrategas suelen sorprender con cambios tácticos de último minuto. ¡No te pierdas ni un segundo de este choque de trenes que definirá gran parte del futuro de la Liga de Campeones!

Revisa esta nota para que sepas a qué hora ver el Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League 2026?

La transmisión del juego de id ade los octavos de final entre Real Madrid y Manchester City por la UEFA Champions League 2026 iniciará a partir de las 9:00 p.m. hora de España o desde las 2:00 p.m. hora de México. Aquí te dejo con todos los horarios para que puedas seguir este emocionante encuentro que se llevará a cabo en el Santiago Bernabéu.

País Horario Argentina 5:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Estados Unidos 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT Paraguay 5:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Puerto Rico 4:00 p.m. República Dominicana 4:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

¿Qué canal de TV transmite Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO por Champions League?

Los canales de TV que van a transmitir el juego del Real Madrid vs. Manchester City por el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2026 serán: ESPN en Latinoamérica; FOX One en México; DAZN en Estados Unidos; y Movistar Liga de Campeones desde España.

Estas son todas las señales oficiales que tienes para seguir el partido minuto a minuto desde el Santiago Bernabéu este miércoles 11 de marzo de 2026.

¿Qué canales transmiten el partido y a qué hora comienza? Depor te presenta la guía completa. (Foto: Real Madrid/Manchester City)

¿Dónde ver online Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO por Champions League?

Sigue la transmisión del Real Madrid vs. Manchester City online desde España a través de Movistar+.

Mira desde México el partido del Real Madrid vs. Manchester City a través de FOX One en cualquier plataforma streaming o SmarTV.

Sigue el partido del Real Madrid vs. Manchester City online a través de Disney Plus Premium desde cualquier parte de Latinoamérica.

En los Estados Unidos tendrás disponible en streaming la opción de Paramount+ para ver el Real Madrid vs. Manchester City de este 11 de marzo.

Formaciones probables Real Madrid vs. Manchester City

Real Madrid: Thibaut Courtois; Ferland Mendy, Raul Ascensio, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Vinícius Júnior, Brahim Díaz.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Rayan Ait-Nouri, Marc Guehi, Ruben Dias, Matheus Nunes; Nico O’Reilly, Rodri, Antoine Semenyo; Bernardo Silva, Rayan Cherki, Erling Haaland.