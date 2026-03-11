¡Se viene un partido de infarto! Estoy hablando del Real Madrid vs. Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League. El Santiago Bernabéu será el escenario del vibrante compromiso que se disputará este miércoles 11 de marzo. Como se trata de un encuentro imperdible, en esta nota se te compartirá los horarios para ver el duelo, según el país en el que estés. Aprovecha esta gran oportunidad.

Por si no lo sabías, el cuadro merengue llega al compromiso tras haber derrotado 2-1 al Celta de Vigo por la Liga. El conjunto inglés, por otro lado, afrontará el duelo tras haber vencido 3-1 al Newcastle por la quinta ronda de la FA Cup.

El partido Real Madrid vs. Manchester City promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League este miércoles 11 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:00 pm

Estados Unidos (CT): 3:00 pm

Estados Unidos (MT): 2:00 pm

Estados Unidos (PT): 1:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm