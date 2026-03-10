Conoce cuáles son los canales que transmiten Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO, este miércoles 11 de marzo, por la UEFA Champions League 2026. (Fotos: AFP / Composición MAG)
Este miércoles 11 de marzo, el Estadio Santiago Bernabéu será el escenario de un partidazo: Real Madrid vs. Manchester City. Españoles e ingleses se verán las caras por los octavos de final ida de la UEFA Champions League 2026, un enfrentamiento de pronóstico reservado entre dos equipos que siempre son candidatos pero no atraviesan su mejor momento futbolístico. A continuación, revisa cuáles son los canales de TV que van a transmitir este partido de Real Madrid vs. Manchester City.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Manchester City por UEFA Champions League 2026?

Para ver el partido entre Real Madrid y Manchester City desde España, la transmisión estará disponible a través de Movistar Liga de Campeones, Movistar LaLiga TV Bar (en locales autorizados) y Movistar Plus+.

En Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse mediante Paramount+ en inglés, así como en DAZN, que ofrecerá la señal tanto en inglés como en español y estará disponible en dispositivos móviles.

Por otro lado, en México el partido se podrá ver a través de FOX One. Mientras que en países de Centroamérica como Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, la transmisión estará a cargo de ESPN. En el Caribe, el encuentro podrá verse mediante Flowsports.

Real Madrid vs. Manchester City por UEFA Champions League: horarios y canales

PaísHorarioCanal TV
España21:00 horasMovistar Liga de Campeones o Movistar Plus+
Estados Unidos15:00 horas ETParamount+ y DAZN
México14:00 horas CDMXFOX One
Argentina17:00 horasESPN y Disney Plus
Bolivia16:00 horasESPN y Disney Plus
Chile17:00 horasESPN y Disney Plus
Costa Rica15:00 horasESPN y Disney Plus
Colombia15:00 horasESPN y Disney Plus
Ecuador15:00 horasESPN y Disney Plus
El Salvador14:00 horasESPN y Disney Plus
Guatemala14:00 horasESPN y Disney Plus
Honduras14:00 horasESPN y Disney Plus
Paraguay17:00 horasESPN y Disney Plus
Perú15:00 horasESPN y Disney Plus
Uruguay17:00 horasESPN y Disney Plus
Venezuela16:00 horasESPN y Disney Plus

  • Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2026
  • Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España.
  • Horario: 3:00 p.m. ET (USA) / 9:00 p.m. (España) / 2:00 p.m. (México)
  • Canal TV: Movistar Liga de Campeones (España) / Fox One (México)
  • Streaming: Movistar Plus+ (España) / Amazon Prime / Claro Video (México)
