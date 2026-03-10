Este miércoles 11 de marzo, el Estadio Santiago Bernabéu será el escenario de un partidazo: Real Madrid vs. Manchester City. Españoles e ingleses se verán las caras por los octavos de final ida de la UEFA Champions League 2026, un enfrentamiento de pronóstico reservado entre dos equipos que siempre son candidatos pero no atraviesan su mejor momento futbolístico. A continuación, revisa cuáles son los canales de TV que van a transmitir este partido de Real Madrid vs. Manchester City .

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Manchester City por UEFA Champions League 2026?

Para ver el partido entre Real Madrid y Manchester City desde España, la transmisión estará disponible a través de Movistar Liga de Campeones, Movistar LaLiga TV Bar (en locales autorizados) y Movistar Plus+.

En Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse mediante Paramount+ en inglés, así como en DAZN, que ofrecerá la señal tanto en inglés como en español y estará disponible en dispositivos móviles.

Por otro lado, en México el partido se podrá ver a través de FOX One. Mientras que en países de Centroamérica como Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, la transmisión estará a cargo de ESPN. En el Caribe, el encuentro podrá verse mediante Flowsports.

Real Madrid vs. Manchester City por UEFA Champions League: horarios y canales

País Horario Canal TV España 21:00 horas Movistar Liga de Campeones o Movistar Plus+ Estados Unidos 15:00 horas ET Paramount+ y DAZN México 14:00 horas CDMX FOX One Argentina 17:00 horas ESPN y Disney Plus Bolivia 16:00 horas ESPN y Disney Plus Chile 17:00 horas ESPN y Disney Plus Costa Rica 15:00 horas ESPN y Disney Plus Colombia 15:00 horas ESPN y Disney Plus Ecuador 15:00 horas ESPN y Disney Plus El Salvador 14:00 horas ESPN y Disney Plus Guatemala 14:00 horas ESPN y Disney Plus Honduras 14:00 horas ESPN y Disney Plus Paraguay 17:00 horas ESPN y Disney Plus Perú 15:00 horas ESPN y Disney Plus Uruguay 17:00 horas ESPN y Disney Plus Venezuela 16:00 horas ESPN y Disney Plus

