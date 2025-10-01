El esperado duelo entre el FC Barcelona y el campeón defensor París Saint-Germain (PSG) se llevará a cabo este miércoles en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en lo que es el partido más atractivo de la semana en la Champions League 2025. El equipo de Hansi Flick llega a este choque invicto en la temporada y como líder de La Liga tras cinco victorias consecutivas. Además, el Barça comenzó su campaña europea con un triunfo 2-1 ante el Newcastle United, mostrando un gran poder ofensivo en la ausencia del joven Lamine Yamal.

El entrenador del PSG, Luis Enrique, regresa a Barcelona, ciudad donde conquistó su primer triplete como técnico. El club parisino, que viene de ganar 2-0 al Auxerre en la Ligue 1, buscará repetir su victoria a domicilio de los cuartos de final 2024, que fue la última derrota del Barça en casa por Champions. El PSG exhibió su poderío ofensivo al golear 4-0 al Atalanta en su debut europeo, reafirmando la autoridad que mostraron al vencer 5-0 al Inter en la final de la temporada pasada.

La rivalidad histórica entre estos dos gigantes, con la famosa “Remontada” de 2017 aún en la memoria, añade una capa extra de intensidad al encuentro. Sin embargo, el PSG ha dominado los enfrentamientos recientes, incluyendo sendas victorias por 4-1 en territorio español en 2021 y 2024. A pesar de algunas lesiones clave en ambos bandos, este es un choque de titanes entre los dos equipos posiblemente más fuertes del mundo en este momento.

BARCELONA, CATALUNYA (ESPAÑA), 01/10/2025.- Lista de horarios y canales de TV online para ver el partido entre FC Barcelona y PSG este miércoles 1 de octubre por la jornada 2 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025 desde el Estadio Olímpico de Montjuic. Foto de Noé Yactayo para MAG

¿Cómo ver PSG - Barcelona EN DIRECTO desde España?

En España, el Barça-PSG será televisado en directo el miércoles 1 de octubre a las 21:00 horas por los canales Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones UHD y LaLiga TV (Bar), a través de los operadores Movistar y Orange, que ofrecerán el partido en Internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV.

Movistar Plus+: Canal 7 de Movistar.

M+ Liga de Campeones: Canal 60 de Movistar y 114 de Orange.

M+ Liga de Campeones UHD: Canal 441 de Movistar y 115 de Orange.

LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos).

¿Cómo ver PSG - Barcelona EN DIRECTO en USA y Latinoamérica?

En Estados Unidos, el partido de la Jornada 2 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 entre FC Barcelona y Paris Saint-Germain puede verse en vivo a partir de las 15:00 horas (3:00 PM, Washington) y las 12:00 (12:00 PM, Los Ángeles) a través de Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video y SiriusXM FC. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el partido FC Barcelona contra PSG podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión:

PAÍS HORARIO CANALES TV / STREAMING Argentina 4:00 pm Disney+ Premium y Fox Sports Bolivia 3:00 pm Disney+ Premium y ESPN Brasil 4:00 pm Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go Canadá 3:00 pm DAZN y Amazon Prime Video Chile 4:00 pm Disney+ Premium y ESPN Premium Colombia 2:00 pm Disney+ Premium Sur y ESPN Costa Rica 1:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Ecuador 2:00 pm Disney+ Premium Sur y ESPN El Salvador 1:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Estados Unidos 3:00 pm ET / 12:00 pm PT Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video y SiriusXM FC Guatemala 1:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Honduras 1:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte México 1:00 pm Caliente TV y Amazon Prime Video Nicaragua 1:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Panamá 2:00 pm Bluu, Disney+ Premium Norte, ESPN Norte y Rush Sports 2 Paraguay 4:00 pm Disney+ Premium y ESPN Perú 2:00 pm Disney+ Premium y ESPN República Dominicana 3:00 pm Disney+ Premium Norte y ESPN Uruguay 4:00 pm Disney+ Premium Sur y ESPN Venezuela 3:00 pm Disney+ Premium Sur, inter y ESPN

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 01/10/2025.- Cobertura oficial de ESPN EN VIVO EN DIRECTO para ver el partido entre FC Barcelona y PSG este miércoles 1 de octubre por la segunda jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26 desde el Estadio Olímpico de Montjuic. Foto de Noé Yactayo para MAG

Alineaciones probables del partido FC Barcelona vs. PSG

Paris Saint-Germain: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marcos Aoás Corrêa, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vítor Ferreira, Fabián Ruiz Peña; Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu, Bradley Barcola. Director técnico: Luis Enrique.

FC Barcelona: Joan García Pons; Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Jules Koundé; Pedri, Frenkie de Jong; Marcus Rashford, Fermín López Marín, Raphinha; Robert Lewandowski. Director técnico: Hansi Flick.