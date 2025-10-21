La tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2025–26 promete emociones fuertes. Este martes 21 de octubre, el FC Barcelona recibe al Olympiacos FC en el Estadio Olímpico de Montjuïc, en busca de una victoria que lo mantenga con vida en la lucha por el primer lugar del grupo.

El equipo de Hansi Flick llega con la presión de recuperarse tras su derrota en casa frente al Paris Saint-Germain. En aquel duelo, los blaugranas comenzaron ganando gracias a un tanto de Ferrán Torres, pero el vigente campeón europeo remontó con goles de Mayulu y Gonçalo Ramos en el último minuto, dejando al Barça sin puntos en su propio estadio.

Por su parte, el Olympiacos del técnico español José Luis Mendilibar no ha logrado sumar de a tres. Empató 0-0 en su debut frente al Pafos de Chipre y cayó por 2-0 ante el Arsenal en Londres, por lo que necesita puntuar para mantenerse con opciones de clasificación.

Horario del partido en USA y México

Estados Unidos (ET): 1:45 p.m.

1:45 p.m. México (CDMX): 11:45 a.m.

11:45 a.m. España: 18:45 h.

Dónde ver Barcelona vs. Olympiacos en vivo

En Estados Unidos:

Paramount+ transmitirá el encuentro en inglés.

transmitirá el encuentro en inglés. ViX / Univisión / TUDN / UniMás lo emitirán en español.

En México:

La transmisión estará disponible a través de TNT Sports México (TV) y Max (HBO Max) en streaming.

Ambas plataformas requieren suscripción activa. En Paramount+, el plan básico ronda los $5.99 USD al mes, mientras que el acceso a TNT Sports México está incluido en Max a partir de 179 MXN mensuales.

Alineaciones FC Barcelona vs. Olympiacos por Champions League

FC Barcelona (4-3-3): Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Ferrán Torres y Rashford.

Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Dani García, Hezze; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi.

Barcelona recibe al Olympiacos por la Champions League 2025. (Foto: AFP)