La emoción se desborda en el Gran Premio de Las Vegas 2025, vigésima segunda cita del Mundial de Fórmula 1, donde este sábado 22 de noviembre (11 p.m. ET / 8 p.m. PT; 22:00 horas , tiempo del Centro) se disputa una carrera clave para definir el destino del campeonato. Lando Norris partirá desde la pole en un circuito urbano que hasta ahora le ha sido favorable, aunque las miradas también están puestas en Verstappen y Piastri, rivales directos en la lucha por el título. Con solo tres carreras restantes, cada maniobra y cada punto serán decisivos para consagrar al nuevo campeón en una temporada trepidante.

Lando Norris volvió a demostrar por qué lidera el Mundial de Fórmula 1 al quedarse con la pole position del Gran Premio de Las Vegas. En una clasificación pasada por agua, el británico de McLaren dominó las condiciones más adversas y superó en el último instante a Max Verstappen, quien debió conformarse con el segundo lugar, a solo 0.323 segundos.

Ganador en México y Brasil, Norris buscará ampliar su ventaja en la antepenúltima carrera del calendario, consolidando así un cierre de temporada que podría ser histórico. Su serenidad y precisión bajo la lluvia marcaron la diferencia en un circuito que puso a prueba a todos los pilotos.

Las declaraciones posteriores reflejaron la tensión vivida. “Eso fue estresante como el infierno”, admitió Norris, al tiempo que destacaba lo resbaladizo de la pista y el riesgo constante de impacto con los muros. Verstappen, por su parte, reconoció las dificultades: “Me gusta correr bajo la lluvia, pero esto fue como conducir sobre hielo”.

El tercero en la parrilla será Carlos Sainz, quien sorprendió con un sólido rendimiento al volante de su Williams. Más atrás, Oscar Piastri tendrá que remontar desde la quinta posición para mantener vivas sus opciones en el campeonato, tras quedar a más de un segundo de su compañero. En contraste, el siete veces campeón Lewis Hamilton vivió una de sus jornadas más difíciles y largará desde el último puesto hoy en Las Vegas.​

¿Quieres ver el Gran Premio de Las Vegas 2025 en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en streaming estará a cargo de F1 TV en sus planes F1 TV Pro y F1 TV Premium en los Estados Unidos y en otros países del mundo (los precios varían según la región).

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro y F1 TV Premium? Precios por país

Si quieres disfrutar del Gran Premio de Las Vegas 2025 EN VIVO y EN DIRECTO con la más alta calidad, sin cortes o anuncios publicitarios, F1 TV Pro y F1 TV Premium te ofrecen la mejor cobertura de las carreras de la Fórmula Uno. Aquí te contamos los precios mensuales y anules de ambos servicios en los siguientes países: Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil $28.90 BRL $279.90 BRL

F1 TV Premium

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1.600 MXN Brasil $57.90 BRL $400 BRL

¿Dónde ver F1 TV Pro EN VIVO, carrera F1 del GP de Las Vegas 2025?

F1 TV Pro y F1 TV Premium se encuentran disponibles en la mayoría de países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carrera de la temporada en el Mundial de la Fórmula como la del Gran Premio de Las Vegas 2025. Aquí te decimos en que dispositivos puedes ver F1 TV Pro y FTV Premium.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Qué puedo ver con F1 TV Pro?

Este son los contenidos exclusivos que puedes tener con el plan F1 TV Pro:

Transmisión EN VIVO de las carreras de la F1

Sigue todas las sesiones de F1 sin publicidad, en directo y a la carta

Cámaras a bordo en vivo

La radio de los equipos en vivo

Acceso en vivo a la F2, F3, F1 Academy y la Porsche Supercup

Show exclusivos, documentales y el archivo de carreras

Cronometrajes EN VIVO de la F1

Cronometrajes en vivo, telemetría, consumo de neumáticos y mapas de piloto

Reproducción posterior de las carreras

Las mejores reseñas de la radio de los equipos

Shows y contenidos exclusivos los fines de semana de carreras

¿Qué puedo ver con F1 TV Premium?

En F1 TV Premium puedes ver el mismo contenido de F1 TV Pro pero se suma lo siguiente:

La máxima inmersión EN VIVO a la F1

Multivista: construye tu propia vista, personalizada y de múltiples señales. No está disponible en dispositivos Android 5

Mira la F1 en vivo en 4K UHD/HDR

Múltiples dispositivos: mira en vivo y simultáneamente hasta en 6 dispositivos

GP de Las Vegas 2025: fecha, hora y dónde verlo por Streaming TV

Fecha: Jueves 20 al sábado 22 de noviembre de 2025.​

Jueves 20 al sábado 22 de noviembre de 2025.​ Circuito: Circuito Callejero de Las Vegas (no Interlagos).​

Circuito Callejero de Las Vegas (no Interlagos).​ Hora de la carrera: 22:00 horas del Tiempo de Centro (México); 11 pm ET / 8 pm PT.​

22:00 horas del Tiempo de Centro (México); 11 pm ET / 8 pm PT.​ Streaming y TV: F1 TV

F1 TV Circuito: Circuito Callejero de Las Vegas (no Interlagos).​

Circuito Callejero de Las Vegas (no Interlagos).​ Longitud: 6,201 km.​

6,201 km.​ Vueltas: 50.​

50.​ Distancia total de carrera: 310,05 km.​

310,05 km.​ Número de curvas: 17 (11 a la izquierda y 6 a la derecha).​

17 (11 a la izquierda y 6 a la derecha).​ Anchura de pista: Variable, no especificada oficialmente.​

Variable, no especificada oficialmente.​ Zonas DRS: 2.​

2.​ Velocidad máxima registrada: Más de 340 km/h (la FIA estima 315 km/h).​

Más de 340 km/h (la FIA estima 315 km/h).​ Récord de vuelta oficial: Vuelta rápida: 1:34.876 (Lando Norris, 2024).​

Vuelta rápida: 1:34.876 (Lando Norris, 2024).​ Sentido: Antihorario.​

Antihorario.​ Puntos emblemáticos: Recorre “The Strip”, con lugares como Caesars Palace, Bellagio y Venetian.​