El Real Madrid enfrenta una gran presión al jugar contra Elche para retomar el camino de la victoria en LaLiga, luego de su último empate sin goles frente al Rayo Vallecano. El partido es este domingo 23 de noviembre de 2025, a partir de las 9:00 hora peninsular, 3:00 p.m. ET desde el Estadio Manuel Martínez Valero . ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público estadounidense estará disponible a través de ESPN Select (EE.UU. / en inglés) y ESPN Deportes (EE.UU. / en español), mientras que en Sudamérica se podrá seguir por la señal de DIRECTV Sports.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Real Madrid vs. Elche por LaLiga 2025?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Real Madrid vs. Elche EN DIRECTO en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el Real Madrid - Elche por la jornada 13 en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus) Precio ESPN Select (Mensual) $12.99 ESPN Select (Anual) $129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Premium $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select, Real Madrid vs. Elche en EE.UU.?

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Estación de juegos

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne

Sin embargo, también podrás seguir las acciones del cotejo en las redes sociales de ESPN Latinoamérica y Disney Plus con el noticiero de Sport Center.