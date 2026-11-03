El Barcelona quiere trasladar a la Champions League las buenas sensaciones que dejó la goleada ante el Alavés en LaLiga. Con seis puntos de nueve posibles en la competición europea, los azulgranas buscan volver a ganar ante un Aston Villa que ha firmado un pleno de victorias en este arranque. El conjunto inglés es uno de los cinco equipos que lo han ganado todo hasta ahora y pondrá a prueba la reacción del Barça.

¿Quieres ver el partido FC Barcelona vs. Aston Villa EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Te comparto cómo y dónde ver el juego por la señal oficial de ESPN y Disney Plus Premium desde cualquier país de Sudamérica.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, el partido Barcelona - Aston Villa por TV y Online?

Barcelona vs. Aston Villa se jugará el martes 3 de noviembre de 2026 en el Camp Nou, por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. ESPN confirma la transmisión por Disney+ Plan Premium para Sudamérica hispanohablante. La señal específica de televisión debe verificarse en la programación local: no corresponde asegurar que será ESPN, ESPN 2 u otra señal en todos los países.

País Dónde ver el partido por internet Cómo acceder a la transmisión Argentina ESPN en Disney+ Plan Premium. Ingresar a Disney+ con una suscripción Premium y seleccionar el encuentro. Bolivia ESPN en Disney+ Plan Premium.

espndeportes. Ingresar a Disney+ con una suscripción Premium y seleccionar el encuentro. Chile ESPN en Disney+ Plan Premium. Ingresar a Disney+ con una suscripción Premium y seleccionar el encuentro. Colombia ESPN en Disney+ Plan Premium. Ingresar a Disney+ con una suscripción Premium y seleccionar el encuentro. Ecuador ESPN en Disney+ Plan Premium. Ingresar a Disney+ con una suscripción Premium y seleccionar el encuentro. Paraguay ESPN en Disney+ Plan Premium.

espndeportes. Ingresar a Disney+ con una suscripción Premium y seleccionar el encuentro. Perú ESPN en Disney+ Plan Premium. Ingresar a Disney+ con una suscripción Premium y seleccionar el encuentro. Uruguay ESPN en Disney+ Plan Premium. Ingresar a Disney+ con una suscripción Premium y seleccionar el encuentro. Venezuela ESPN en Disney+ Plan Premium. Ingresar a Disney+ con una suscripción Premium y seleccionar el encuentro. Brasil No debe darse por confirmada una transmisión de este encuentro por ESPN o Disney+. Verificar la programación del titular local de los derechos. Guyana y Surinam No hay confirmación suficiente en las fuentes consultadas para recomendar ESPN o Disney+ para este encuentro. Verificar la oferta y programación del proveedor local.

La opción confirmada para seguir Barcelona vs. Aston Villa por internet en los países sudamericanos de habla hispana es Disney+ Plan Premium. Es importante comprobar el nombre del plan antes de contratarlo o ingresar a la plataforma: el anuncio de ESPN menciona expresamente Premium, no cualquier suscripción de Disney+.

Si prefieres verlo por televisión, revisa la guía de tu operador antes del encuentro. La programación de ESPN distribuye los partidos de Champions entre distintas señales y puede cambiar según el país; por eso, una emisión anunciada en ESPN para un territorio no garantiza que aparezca en el mismo canal en otro. La propia guía del Barcelona recomienda confirmar la programación local.

El encuentro comenzará a las 15:00 en Perú, Colombia y Ecuador; a las 16:00 en Venezuela; y a las 17:00 en Argentina, Chile y Uruguay, según la información específica del partido publicada por ESPN y el Barcelona. Estos horarios corresponden al inicio del juego, no necesariamente al comienzo de la previa televisiva.