Santos Yupanqui
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Portugal, con Cristiano Ronaldo como su principal figura, se medirá contra Uzbekistán este martes 23 de junio, por la segunda jornada del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026, en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos. El duelo está pactado para empezar a las 13:00 horas (ET), 19:00 horas (Madrid) y 11:00 horas (México).

Tras el amargo debut en el Mundial 2026, Portugal saldrá en búsqueda de los tres puntos que le permitan estar en zona expectante para clasificar a los dieciseisavos de final. Una derrota o empate desataría una serie de cuestionamientos contra el equipo de Cristiano Ronaldo.

ESPN y Disney Plus te llevarán la cobertura completa de este vibrante partido, que tendrá a Cristiano Ronaldo como principal protagonista. La transmisión incluirá programas especiales, análisis, entrevistas, estadísticas y todos los detalles sobre el partido.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Portugal vs. Uzbekistán, con Cristiano Ronaldo, por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí puedes disfrutar del partido entre Portugal vs. Uzbekistán por la Fecha 2 del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

Conoce qué canales de TV transmiten y dónde ver el partido Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO ONLINE HOY 23 de junio, por la segunda fecha del Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV transmiten y dónde ver el partido Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO ONLINE HOY 23 de junio, por la segunda fecha del Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HDDisney Plus
ColombiaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HDDisney Plus
PerúDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HDDisney Plus
ChileDirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49Disney Plus
MéxicoSKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558Disney Plus
EcuadorDirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HDDisney Plus
VenezuelaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HDDisney Plus
UruguayDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HDDisney Plus
ParaguayPersonal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HDDisney Plus
BoliviaEntel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HDDisney Plus

¿Cómo mirar ESPN 2 EN VIVO, Portugal vs. Uzbekistán con Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026?

ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio de streaming de Disney Plus.

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaAntina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD)Disney Plus
ChileDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD)Disney Plus
ColombiaDirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD)Disney Plus
EcuadorDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD)Disney Plus
PerúDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD)Disney Plus
UruguayDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD)Disney Plus
VenezuelaSimple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503)Disney Plus
ParaguayPersonal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD)Disney Plus
BoliviaEntel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD)Disney Plus
MéxicoSky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Totalplay (558 HD)Disney Plus
República DominicanaSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD)Disney Plus
HondurasSky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
GuatemalaSky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
El SalvadorSky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
NicaraguaSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Tigo (302 SD, 403 y 1101 HD)Disney Plus
Costa RicaSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155)Disney Plus
PanamáSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), Tigo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD)Disney Plus

¿Cuánto cuesta Disney+ Premium para ver EN VIVO Portugal vs. Uzbekistán?

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

PaísesDisney Plus Premium (Mensual)Disney Plus Premium (Anual)
Argentina$18.399 ARS$154.499 ARS
Chile$14.190 CLP$119.190 CLP
ColombiaCOP $49.900COP $418.900
EcuadorUSD $11.99USD $125.99
PerúPEN 34.90PEN 577.90
México$319 MXN$2679 MXN
UruguayUSD $26.99USD $249.99
VenezuelaUSD $16.99USD $141.99
ParaguayUSD $16.99USD $141.99
BoliviaUSD $16.99USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el contenido y funciones de la plataforma.

Plan Disney+ Estándar

  • Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
  • Películas y series de Star sin anuncios
  • Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios
  • Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1
  • Reproducción simultánea en dos dispositivos
  • Descargas hasta en diez dispositivos

Plan Disney+ Premium

  • Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
  • Películas y series de Star sin anuncios
  • Catálogo completo de deportes de ESPN
  • Todos los canales lineales y eventos exclusivos
  • Video hasta 4K Ultra HD con HDR10
  • Dolby Vision e IMAX Enhanced
  • Audio Dolby Atmos
  • Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

¿En qué dispositivos puedo ver Disney Plus Premium?

Smart TV y TV conectada

CategoríaMarca / modelo soportado
Smart TV LGwebOS 3.0 o superior
Smart TV SamsungModelos Tizen 2016+
Smart TV HisenseVIDAA U2.5 o superior
Android TV / Google TVPhilips, Sony, TCL, Sharp, Xiaomi
Apple TVCuarta generación o superior
Amazon Fire TVFire OS 5.0 o superior
ChromecastSegunda generación o superior

Móviles y tablets

  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Tablets Amazon Fire

Computadoras y navegadores

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Safari
  • Firefox

Consolas de videojuegos

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S
  • PlayStation 4
  • PlayStation 5

Horario, TV y dónde ver en vivo Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial de Fútbol 2026

  • Fecha: Martes, 23 de junio de 2026
  • Partido: Portugal vs. Uzbekistán por la Jornada 2 del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.
  • Hora: 21:00 horas (horario colombiano), 19:00 horas (PT) y 20:00 horas (México)
  • Canal en Estados Unidos: Telemundo Deportes, FS1, fubo TV, FOX y Peacock T
  • Canal de Latinoamérica: ESPN
  • Streaming: Disney Plus Premium
  • Estadio: NRG Stadium
  • Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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