Es el momento de la revancha para la selección lusa de Roberto Martínez. Este martes 23 de junio, no te pierdas la transmisión de FOX Sports desde EE.UU. para seguir el partido de Portugal vs. Uzbekistán, por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026, encuentro que iniciará 1:00 pm ET . Los portugueses, que igualaron 1-1 ante Congo en la jornada inaugural, van por su primer triunfo en el certamen con Cristiano Ronaldo como titular, de lo contrario, correrá peligro su clasificación.

HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 23/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre Portugal y Uzbekistán este martes 23 de junio por la fecha 2 del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Cómo ver FOX Sports EN VIVO en Estados Unidos?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 entre Portugal vs. Uzbekistán podrá verse oficialmente en Estados Unidos a través de FOX Sports por televisión y también vía streaming mediante FOX One desde cualquier dispositivo compatible.

FOX tendrá los derechos de transmisión en inglés del Mundial 2026 y emitirá el esperado Portugal vs. Uzbekistán desde el NRG Stadium este martes 23 de junio de 2026 a la 1:00 p.m. ET. Los aficionados podrán seguir el encuentro en TV abierta mediante la señal FOX y también online desde celulares, Smart TV, tablets, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV, Android TV, Xbox y más dispositivos compatibles con FOX One.

Además, FOX One se ha convertido en la nueva plataforma oficial de streaming de FOX en Estados Unidos, integrando FOX Sports, FS1, FS2, FOX Deportes y otros canales en una sola aplicación. Esto permitirá ver el Mundial 2026 EN VIVO sin necesidad de tener cable tradicional.

Para acceder a FOX Sports online en Estados Unidos existen dos opciones principales:

Ingresar con una suscripción activa a FOX One.

Acceder mediante un proveedor de TV compatible como YouTube TV, DirecTV, Hulu + Live TV, Fubo o cable tradicional usando la FOX Sports App.

Precios de FOX One en Estados Unidos para ver el Mundial 2026

FOX confirmó que su plataforma FOX One cuenta con planes mensuales y anuales para seguir toda la programación deportiva, incluido el Mundial FIFA 2026. Actualmente, estos son los precios oficiales en Estados Unidos:

Plan mensual FOX One: US$19.99 al mes

Plan anual FOX One: US$199.99 al año

Bundle FOX One + ESPN: US$39.99 mensuales

Bundle FOX One + FOX Nation: US$24.99 mensuales

La plataforma también ofrece prueba gratuita de 7 días para nuevos usuarios en determinados planes, lo que podría permitir ver el partido inaugural entre México y Sudáfrica sin costo adicional si la promoción continúa activa durante el inicio del torneo.

Otro punto importante es que FOX One incluirá transmisiones en vivo, repeticiones, contenido bajo demanda y funciones multidispositivo para seguir todos los partidos del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO por Mundial 2026

Partido : Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO por Mundial 2026

: Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO por Mundial 2026 Canal de TV : FOX y FS1 (inglés)

: FOX y FS1 (inglés) Streaming: Fox One App

Fox One App Horario : 1:00 pm ET / 10:00 am PT

: 1:00 pm ET / 10:00 am PT Estadio: NRG Stadium de Houston, Estados Unidos