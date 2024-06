Este lunes 24 de junio. Italia y Croacia se enfrentará por la fecha 3 de la fase de grupos de la Eurocopa 2024. El partido se podrá ver en vivo por Star Plus, solo para Sudamérica a partir de las 16.00 horas (ARG, URU), 15.00 horas (CHI) y 14.00 horas (COL, PER, ECU). Si no sabes qué canal sintonizar en tu TV, en las próximas líneas te brindaremos la guía para que no te pierdas el imperdible duelo.

Ambos equipos buscarán ganar en la fase de grupos para asegurar su lugar en los octavos de final. Los balcánicos tienen un punto en dos fechas, por lo que menos que un triunfo los dejará prácticamente afuera. Mientras que la Azzurra, suma tres puntos, por lo que podría quedar casi dentro con una igualdad en Lipzig, e incluso podría meterse en la siguiente ronda con una derrota.

¿Cómo se pudo ver el partido Italia vs. Croacia vía ESPN?

En Latinoamérica, Italia vs. Croacia estará disponible en ESPN en sus señales de televisión, Internet y streaming mediante Star Plus. A continuación te comparto la guía de canales.

ESPN en Argentina

DIRECTV: 621 SD - 1621 HD

Telecentro: 105 SD - 1011 HD

Flow: 103 HD

ESPN en Colombia

DirecTV: 621 SD - 1621 HD

Movistar TV: 200 HD - 483 SD - 884 HD

Claro TV: 540 HD - 1510 HD

ESPN en Perú

DirecTV, 621 SD - 1621 HD

Movistar TV: 200 HD - 483 SD - 884 HD

Claro TV: 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD

ESPN en Chile

DirecTV: 610 SD - 1621 HD

Movistar TV, 480 SD - 884 HD

Claro TV: 174 SD - 474 HD

VTR: 49

ESPN en México

SKY: 548 - 1548

Izzi: 895

Dish: 338

Total Play: 558

ESPN en Ecuador

DirecTV: 621 SD - 1621 HD

CNT: 302 SD - 703 HD

Grupo TV Cable: 200 SD - 730 HD

ESPN en Venezuela

DirecTV: 621 SD - 1621 HD

Movistar TV: 483 SD

Netuno, 30

TV Zamora: 40 SD - 154 HD

ESPN en Uruguay

DirecTV: 621 SD - 1621 HD

Cablevisión Flow: 103 SD - 101 HD - 716 HD

ESPN en Paraguay

Personal Flow: 101 HD

Copaco: 51 SD - 503 HD

Claro TV: 93 SD - 124 HD

ESPN en Bolivia

Entel: 40 HD

Tigo: 510 SD - 702 HD

Cotas: 54 SD/HD

Links para ver Italia vs. Croacia por Eurocopa 2024

Si deseabas ver el encuentro deportivo, a través del streaming oficial desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV, a continuación te comparto los links para descargar la aplicación y así no te pierdas el Inglaterra vs. Serbia.