El rugido de los motores se apodera de Texas. Este domingo 19 de octubre, el Gran Premio de Estados Unidos 2025 marca una nueva batalla por el título mundial de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas, escenario que reúne a miles de fanáticos y a los pilotos más rápidos del planeta.

Con seis carreras restantes en el calendario, Austin será clave para definir la pelea por el campeonato. Oscar Piastri llega como líder de la clasificación, mientras que Lewis Hamilton busca romper su racha sin podios y reencontrarse con la victoria en uno de los circuitos donde más ha brillado.

La competencia se correrá a partir de las 13:00 horas en CDMX (15:00 ET), con 56 vueltas de pura acción. Si planeas ver la carrera desde casa o en tu dispositivo móvil, te contamos a continuación cómo ver el GP de Estados Unidos 2025 EN VIVO por ESPN, F1 TV y Disney Plus.

La carrera del GP de Estados Unidos 2025 se vive EN VIVO por ESPN y Disney Plus, con los mejores pilotos de la Fórmula 1 compitiendo en el Circuito de las Américas de Austin. (Foto: AFP)

¿Dónde ver el GP de Estados Unidos 2025 EN VIVO?

La transmisión oficial del Gran Premio de Estados Unidos estará disponible a través de ESPN, F1 TV y Disney Plus.

En Latinoamérica , ESPN emitirá la carrera completa por televisión y en sus plataformas digitales.

, emitirá la carrera completa por televisión y en sus plataformas digitales. En Estados Unidos, el evento podrá verse en ESPN y ESPN Deportes, con cobertura en inglés y español.

Ambas señales ofrecerán el evento en tiempo real con comentarios especializados, análisis previos y cobertura desde Austin.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO en Latinoamérica y Estados Unidos?

Para disfrutar la Fórmula 1 EN VIVO por ESPN, solo necesitas contar con el canal dentro de tu servicio de cable o plataforma de streaming con señales deportivas activas. En Latinoamérica, ESPN está disponible en sistemas como DIRECTV, Claro TV, Star+ y Flow, entre otros.

En Estados Unidos, el canal ESPN transmite la carrera en su programación regular, mientras que ESPN Deportes ofrece la versión en español. También puedes acceder mediante proveedores digitales como YouTube TV, Hulu + Live TV, Sling TV o FuboTV, que incluyen la señal en sus paquetes deportivos.

Ambas opciones te permitirán seguir la carrera en tiempo real desde cualquier televisor, computadora o dispositivo móvil.

¿Cómo ver ESPN Online por streaming en Latinoamérica y EE.UU.?

Si prefieres ver la carrera en línea, puedes hacerlo a través de Disney Plus (en regiones donde esté integrado el contenido de Star) o mediante las plataformas digitales oficiales de ESPN.

En Latinoamérica, la Fórmula 1 se puede ver por Disney Plus, accediendo al apartado de ESPN dentro del catálogo principal. Solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta activa y elegir la transmisión del GP de Estados Unidos 2025.

En Estados Unidos, los usuarios pueden seguir la señal de ESPN en directo mediante la app ESPN o su versión web (espn.com/watch). El servicio está disponible para suscriptores de cable o plataformas asociadas como Hulu o FuboTV.

Con estas alternativas, podrás disfrutar la carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2025 EN VIVO y ONLINE, sin perder un solo segundo de acción desde Austin.