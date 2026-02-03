Por los cuartos de final de la Copa del Rey, el FC Barcelona estará cara a cara con el Albacete este martes 3 de febrero. ¿Dónde? Pues en el Estadio Carlos Belmonte, desde las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT, 12:00 pm PT y 9:00 pm en España. Si te encuentras en Estados Unidos, podrás ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN Select. Aquí te explicaré cómo seguir el duelo por dicha señal.

Pero antes que nada es necesario señalar que el cuadro culé llega al compromiso tras haber vencido 2-0 al Racing de Santander en los octavos de final de la competición española, por lo que ahora buscará un nuevo triunfo, pero esta vez frente a un rival que viene de hacer historia en el torneo. Y es que, en la instancia que te acabo de mencionar, venció 3-2 al Real Madrid. Sin duda, un resultado que le permite soñar despierto frente al conjunto catalán.

El FC Barcelona vs. Albacete por la Copa del Rey es uno de los partidos más destacados de este martes 3 de febrero. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, FC Barcelona vs. Albacete EN DIRECTO en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si quieres ver el FC Barcelona vs. Albacete por la Copa del Rey en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo. ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE, entre otros.

Desde el 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual es de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Ten en cuenta que los precios que están aquí pueden sufrir alguna que otra variación. Por eso es mejor que siempre revises la página web oficial del canal para que no haya inconvenientes.

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus) Precio ESPN Select (Mensual) $12.99 ESPN Select (Anual) $129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Premium $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select, FC Barcelona vs. Albacete en EE.UU.?

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Estación de juegos

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne