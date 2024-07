España irá por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, y tendrá en la primera jornada un rival complicado como Uzbekistán. El duelo corresponde al grupo C se disputará este miércoles 24 de julio a las 15:00 horas en Madrid, 9:00 ET / 8:00 CT / 7:00 MT / 6:00 PT de USA y 8:00 horas (ECU/PER/COL) . El cuadro ibérico, dirigido por Santi Denia, sabe que es una de las candidatas a ser finalista, a pesar de no contar con el grueso de los futbolistas que obtuvieron la clasificación. Si quieres conocer cómo ver EN VIVO este duelo por la justa olímpica, te compartiré todos los datos necesarios.

España obtuvo la medalla de plata en Tokio 2020 y buscará el oro olímpico en detrimento de la no clasificación de Brasil a París 2024. Con varios futbolistas que alcanzaron el segundo lugar en el Europeo Sub-21 y refuerzos como Sergio Gómez, Abel Ruíz y Juan Miranda. Además, de seleccionados que acaban de coronarse campeones en la Eurocopa 2024 como Álex Baena y Fermín López.

España vs. Uzbekistán Sub 23 en vivo se enfrentan por la fecha 1 de los Juegos Olímpicos París 2024. Sigue todos los detalles del partido aquí.

España vs. Uzbekistán EN VIVO: horarios para ver París 2024

España romperá fuegos en la disciplina del fútbol olímpico en los JJ.OO. ante su similar de Uzbekistán. A continuación te mostraré los horarios en Latinoamérica y Europa para ver EN VIVO el duelo por el grupo B del torneo olímpico.

España: 15:00 p.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Brasil: 10:00 a.m.

Chile: 9:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Perú: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Panamá: 8:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Bolivia: 9:00 a.m.

Puerto Rico: 9:00 a.m.

República Dominicana: 9:00 a.m.

Francia: 15:00 pm

En Estados Unidos:

ET: 9:00 horas (horario del Este)

CT: 8:00 horas (horario del Centro)

MT: 7:00 horas (horario de Montaña)

PT: 6:00 horas (horario del Pacífico)

¿Dónde ver La 1 EN DIRECTO, España - Uzbekistán por los JJ.OO París 2024?

La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir el partido de los Juegos Olímpicos entre España y Uzbekistan.

Dial 1 de Movistar+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, España vs. Uzbekistán?

Suscríbete a RTVE Play para ver todos los partidos de España en los Juegos Olímpicos desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV. Además, tendrás la oportunidad de disfrutar de otros deportes y un variado contenido relacionado a series, películas, eventos exclusivos, documentales, radios y más.