España vs Uzbekistán será el duelo que abrirá la disciplina del fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024. El cotejo se disputará este miércoles 24 de julio desde las 15:00 horas en Madrid, 9:00 ET / 8:00 CT / 7:00 MT / 6:00 PT de USA y 8:00 horas (ECU/PER/COL) . Los de Santi Denia saben que son claros favoritos para ocupar el podio olímpico, tras lo demostrado en el Europeo sub 21 donde alcanzaron el segundo lugar. Si buscas horarios y canales de transmisión, a continuación te compartiré una guía completa para ver EN VIVO el fútbol masculino de los JJ.OO. París 2024.

España inicia su camino hacia el oro olímpico ante Uzbekistán. Sigue aquí las incidencias del partido por el fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024.| Composición: Héctor Honores

España vs. Uzbekistán: a qué hora juegan por JJ.OO. París 2024

España chocará en la disciplina del fútbol olímpico en los JJ.OO. ante su par de Uzbekistán. A continuación te dejaré los horarios en Latinoamérica y Europa para ver EN VIVO el duelo por el grupo B de París 2024.

España: 15:00 p.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Brasil: 10:00 a.m.

Chile: 9:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Perú: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Panamá: 8:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Bolivia: 9:00 a.m.

Puerto Rico: 9:00 a.m.

República Dominicana: 9:00 a.m.

Francia: 15:00 p.m.

En Estados Unidos:

ET: 9:00 horas (horario del Este)

CT: 8:00 horas (horario del Centro)

MT: 7:00 horas (horario de Montaña)

PT: 6:00 horas (horario del Pacífico)

¿Qué canal transmite España vs. Uzbekistán EN VIVO?

La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir el partido de los Juegos Olímpicos entre España y Uzbekistan.

Dial 1 de Movistar+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, España vs. Uzbekistán?

Además, puedes suscribirte a RTVE Play para ver todos los partidos de España en los Juegos Olímpicos desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV. Además, tendrás la oportunidad de disfrutar de otros deportes y un variado contenido relacionado a series, películas, eventos exclusivos, documentales, radios y más.