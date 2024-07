España vs Uzbekistán se medirán en un intenso partido correspondiente al grupo C del fútbol masculino de París 2024, este miércoles 24 de julio desde las 15:00 horas en Madrid, 9:00 ET / 8:00 CT / 7:00 MT / 6:00 PT de USA y 8:00 horas (ECU/PER/COL) . El cuadro ibérico parte como favorito para ocupar podio en la justa olímpica, tras la medalla de plata conseguida en Tokio 2020 y el segundo lugar obtenido en el Europeo Sub-21 en 2023. Si quieres ver el duelo a través de La 1 y RTVE Play en directo, a continuación te cómo hacerlo de manera segura y legal.

España con Fermín López, se enfrentará a su similar de Uzbekistán en el inicio del grupo C de los Juegos Olímpicos París 2024. | Foto: AFP / Composición: Héctor Honores

¿Dónde ver La 1 EN DIRECTO, España - Uzbekistán por los JJ.OO París 2024?

La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir el partido de los Juegos Olímpicos entre España y Uzbekistan.

Dial 1 de Movistar+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, España vs. Uzbekistán?

Suscríbete a RTVE Play para ver todos los partidos de España en los Juegos Olímpicos desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV. Además, tendrás la oportunidad de disfrutar de otros deportes y un variado contenido relacionado a series, películas, eventos exclusivos, documentales, radios y más.